Code geel in meerdere provincies door heftige regenval

Op meerdere plekken in Nederland is zondag veel wateroverlast als gevolg van de heftige regenval. Het KNMI gaf eerder code geel af voor het zuiden van het land en kondigde dat eind van de middag af voor Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Groningen en Friesland.

Op meerdere plaatsen viel in korte tijd veel regen, zoals in Hengelo. Daar kwamen straten blank te staan, die daardoor niet meer begaanbaar waren. De brandweer ontving veel meldingen van wateroverlast. Woningen bleven niet gespaard: water liep naar binnen en wc’s stroomden over, meldt Tubantia.

Ook in onder meer Breda, Apeldoorn en Doetinchem was het raak, meldt persbureau ANP. In Breda liep het water een parkeergarage in en stonden meerdere straten blank, meldt Omroep Brabant. Het oosten van Nederland werd door de zwaarste buien geteisterd.

Het KNMI waarschuwt verder voor onweer. Lokaal kan dat gepaard gaan met windstoten en hagel. Ook België kampt met code geel, waardoor het concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine dat voor zondagmiddag gepland stond op Werchter Parklife moest worden uitgesteld.