Australiër O’Connor wint negende etappe in Tour de France

Wielrenner Ben O’Connor heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Australiër van AG2R kwam na 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes solo aan, nadat hij zijn medevluchters Nairo Quintana en Sergio Higuita uit Colombia tijdens de slotklim had achtergelaten.

Het is de eerste etappezege voor O’Connor, die bezig is aan zijn eerste Tour. Vorig jaar won de Australiër in het shirt van NTT Pro Cycling een rit in de Giro d’Italia. Geletruidrager Tadej Pogacar rijdt met de andere klassementsfavorieten op ruim zeven minuten achterstand van O’Connor. Het is nog onduidelijk wie er na de rit de gele trui pakt.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) maakten zondag bekend niet meer op te stappen in de negende etappe. Van der Poel geeft voorrang aan de Olympische Spelen en de voorbereiding daarop. Roglic heeft te veel last van verwondingen, opgelopen tijdens het begin van de Ronde van Frankrijk. (ANP)