Zo eindigt een lome zomerdag in sensatie

Op vakantie is een goed bordspel even onmisbaar als antimuggenspray. Een spel kan de regendag redden. Of die lome zomeravond op het terras laten eindigen in spanning en sensatie. Vandaag: drie bordspellen voor in de rolkoffer.

Trek 12 is een dobbelspel waarin je op basis van dobbelsteenworpen een klimroute uitstippelt op papier. Wie komt het hoogst? Aaneengesloten gebieden van hetzelfde cijfer leveren punten op, net als series van opeenvolgende nummers. Elke ronde worden er twee dobbelstenen gerold. Je mag zelf weten of je de waardes van de twee worpen bij elkaar optelt, vermenigvuldigt, van elkaar afhaalt of gewoon alleen de hoogste/laagste dobbelsteen kiest.

Iedereen beschikt over dezelfde worpen, maar iedereen komt ergens anders terecht. De bergroutes lopen al snel uiteen. Het mooie is dat je met Trek 12 een hele bergklimcompetitie kan opstarten, over meer dan één potje. Er zijn serieklims, scoretabellen om de hoogste klim in bij te houden, en zelfs geheime envelopjes die pas open mogen als één speler een bijzondere prestatie behaalt. Ideaal voor een vakantiecompetitie.

Parijs, de lichtstad is een legspel voor twee spelers. De sfeer is romantisch, de stijl Art Nouveau, het jaar is 1899 en dit is de opdracht: in Parijs moeten zoveel mogelijk gebouwen met (toen moderne!) elektrische straatlampen worden verlicht. In de eerste fase bouw je een stratenplan van Parijs op door om en om ‘keientegels’ te leggen. Van meet af is dat een venijnige klus: op elke tegel staan ook keien waar ook de andere speler op mag bouwen.

In de tweede fase worden de gebouwen geplaatst in de vorm van (exotische) Tetris-blokjes. Probleem: die gebouwen moest je al eerder kiezen, toen het stratenplan nog incompleet was. Reken maar dat je sommige gebouwen niet plaatsen kan. Merde! En als je niet oppast, worden de locaties waar wél gebouwen passen voor je neus weggekaapt. Dubbel merde!

De Magische Markt van Cameloot is een kaartspel voor drie tot zes spelers maar wij noemen het gewoon ‘pestkwartetten’: kaarten verzamelen waarbij je elkaar enorm dwars kunt zitten. Het gaat om verzamelingen van allerlei magische voorwerpen. Elke speler bevindt zich in één van twee taveernes, de witte of de zwarte. Zodra er een verzameling compleet is in één taveerne, wordt de hele boel verkocht en delen álle inbrengers in de opbrengst. Het is intens frustrerend als een profiteur ‘instapt’ in de verzameling die je bijna compleet had. Gelukkig zijn alle kaarten dubbel inzetbaar als pestkaart: met de toverdrankkaart kun je een ander kan dwingen van taveerne te wisselen. Chaos, hilariteit en nijd gegarandeerd.

Spellen Trek 12, één tot veel spelers, €25,- ●●●●● Parijs, 2 spelers, €15,- ●●●●● Magische Markt van Cameloot, 3-6 spelers, €15,- ●●●●●