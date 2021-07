De enige zwakte van Tadej Pogacar? Waarschijnlijk zijn team

Als Tadej Pogacar zaterdag in de stromende regen voor de tweede keer demarreert op de Col de Romme, een beklimming van de eerste categorie op zo’n dertig kilometer van de finish, gaat er kreun van verbazing en bewondering door de perszaal in Le Grand-Bornand. Daar gaat de winnaar van vorig jaar, nu al, in een poging de gele trui te pakken en die vermoedelijk niet meer af te staan.

De andere renners proberen het nog, aanhaken, maar het jonge talent Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma kijkt vrij snel achterom naar de anderen in zijn groep. Kunnen zij dan ook niet mee? Zelfs rasklimmer Richard Carapaz, die vrijdag in de finale zelf nog probeerde weg te rijden bij Pogacar en andere concurrenten, moet na een paar minuten afhaken. En dan is Pogacar weg, helemaal in zijn eentje. Op weg naar de koplopers – hij wordt uiteindelijk vierde – en de leiding in het algemeen klassement.

Het is nog niet eens zo lang geleden dat het jaarlijkse kost was dat de Tour de France in de eerste week werd beslist. Chris Froome pakte in zijn gloriejaren de gele trui in etappe 7 (2013), etappe 6 (2015), etappe 7 (2016) en in etappe 4 (2017), om hem alleen in die laatste editie nog twee dagen aan Fabio Aru af te staan.

Toch is dit anders. Froome had Team Sky, dat zo sterk was dat elke concurrent de adem werd ontnomen door het tempo dat de zwarte-blauwe brigade op beklimmingen reed. En dan reed de Brit een goede tijdrit of hij sprong zelf weg, en dat was dat.

Bij Pogacar lijkt de enige zwakte juist zijn team te zijn. Vrijdag kwam Team UAE Emirates volledig uitgepierd over de finish, nadat het de hele dag op kop had gereden om het verschil met de kopgroep zo klein mogelijk te houden. Maar de koplopers, onder wie geletruidrager Mathieu van der Poel, bleven weg en pakten zo juist meer tijd op de Sloveen. Het leek voor de andere teams een signaal dat ontsnappen in deze Ronde van Frankrijk zou kunnen lonen.

Grootste concurrent?

Zaterdag besloot Pogacar het dan maar zelf te doen, al had zijn team tot het moment van zijn eerste demarrage verdienstelijk werk verricht. Voorafgaand aan de eerste bergetappe van deze Ronde van Frankrijk had UAE-ploegleider Andrej Hauptman gezegd dat „de Tour nu gaat beginnen. We moeten op alles voorbereid zijn”. Hij wist nog niet, zei Hauptman, wie de grootste concurrent van Pogacar zou zijn.

Maar er lijkt helemaal geen concurrent te zijn voor de pas 22-jarige renner. Van Jumbo-Visma gaat de strijd om het geel in ieder geval niet komen, na een rampzalige eerste week met veel valpartijen. Zaterdagochtend liet ploegleider Merijn Zeeman weten dat hij zijn ploeg niet ziet meedoen om de gele trui. „Ons doel vooraf aan de Tour was duidelijk – meedoen om het geel met [Primoz] Roglic. Nu dat niet is gelukt moeten we een toontje lager zingen.”

Jonas Vingegaard (vijfde) en de nog altijd goed geklasseerde Wout van Aert (tweede) krijgen nu de kans om een goed klassement te rijden. Ook mogen ze net als Steven Kruijswijk, die al op 22 minuten staat, voor een etappezege gaan. „Er komen nog veel opportuniteiten”, zegt Zeeman, maar veel druk lijkt er niet meer op te zitten.

Dichtbij is relatief

Team Ineos dan? De beoogde kopman Geraint Thomas is hard gevallen en verloor zaterdag ruim 34 minuten. Ook Richie Porte en Tao Geoghegan Hart, twee van die andere kopmannen waarmee de Britse formatie naar Frankrijk is gekomen, staan al op grote achterstand. Alleen Richard Carapaz staat nog in de buurt, op plaats zes, al is dat een relatieve term als je kijkt naar zijn achterstand van vijf minuten.

Datzelfde lot is mannen als Alexey Loetsenko (Astana), Rigoberto Uran (EF Education) en Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) toegedaan. De Nederlander zei na afloop dat Pogacar „ongelooflijk sterk” was. Erachter in de groep met de overige kopmannen blijven zitten was het beste dat hij kon doen.

Wouter Poels in de afdaling van de Col de la Colombière. Foto Christophe Ena/AP

De etappe naar skidorp Le Grand-Bornand werd gewonnen door Bahrein-Victorious-renner Dylan Teuns. Het was dubbel feest voor de ploeg, want Wout Poels nam de bollentrui over van ploeggenoot Matej Mohoric, die gisteren ook al de etappe won.

Maar het verhaal van de dag was de coup van Pogacar. Tijdens de etappe al kreeg hij de zegen van Mathieu van der Poel, die hem zei te hopen dat de gele trui naar Pogacar zou gaan na afloop.

De nieuwe klassementsleider zei zelf dat hij had aangevallen omdat dat nu eenmaal de beste verdediging is. Hij weigerde toe te geven dat de Tour al beslist is. „Er is nog een lange weg te gaan, en er kan nog van alles gebeuren. Misschien rijdt er morgen wel iemand anders weg”, zei Pogacar na afloop bij de persconferentie. Hij leek de enige te zijn die daar nog in gelooft.