Twee doden en twintig vermisten na modderstromen Japan

In de Japanse stad Atami zijn zaterdag zeker twee doden gevallen nadat een deel van een woonwijk door modderstromen werd overspoeld. Zeker twintig mensen zijn vermist. Dat melden lokale media.

De aardverschuivingen zouden zijn veroorzaakt door de hevige regenval van de afgelopen dagen in het gebied. In de prefecturen Shizuoka, waar Atami is gevestigd, en het naburige Kanagawa, is volgens de Japanse publieke omroep NHK in een paar dagen tijd meer regen gevallen dan normaal gesproken in een hele maand. Atami ligt in het midden van Japan, ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Er wonen zo’n 35.000 mensen.

Op sociale media worden videobeelden gedeeld van het moment dat de modderstromen enkele huizen verwoesten. Ook zijn opnames te zien van auto’s die onder water staan en reddingswerkers die met een klein reddingsvlot door het middelhoge water waden. Het Japanse leger heeft noodhulpverleners naar Atami gestuurd en premier Yoshihide Suga heeft een team van experts bijeengeroepen om de hulpdiensten aan te sturen.