Slob: D66 had wél invloed op Kaag-documentaire

De VPRO heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ChristenUnie) „onvolledig geïnformeerd” over inzage van D66 in een documentaire over hun partijleider Sigrid Kaag. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De publieke omroep valt onder de verantwoordelijkheid van Slob.

De minister stelt dat er „wel sprake is geweest van betrokkenheid van D66 bij de totstandkoming van de documentaire”, maar dat hij dit uit eerdere communicatie met de VPRO, producent van de betreffende documentaire, niet zo begrepen had. Kamervragen die vervolgens door PVV-Kamerlid Martin Bosma werden gesteld heeft Slob daarom naar eigen zeggen „te stellig” beantwoord. Over de documentaire over Kaag ontstond dinsdag ophef, omdat D66 de makers gevraagd had verschillende scènes in de film aan te passen.

De ombudsman van de NPO is een onderzoek begonnen naar de totstandkoming van de documentaire en de VPRO is een eigen onderzoek naar de gang van zaken rond de film begonnen. Slob ziet het Commissariaat voor de Media als „de aangewezen partij” om de zaak te bekijken, het commissariaat heeft laten weten daarover na te denken. De minister benadrukt dat hij geen oordeel kan vellen over de handelwijze van de VPRO vanwege de „(grond)wettelijke vrijheid van meningsuiting en onafhankelijkheid van de media”.

