Politie van Massachusetts treft zwaarbewapende mannen op snelweg, elf arrestaties na impasse

In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn op zaterdag elf mensen in hechtenis genomen, na een urenlange impasse tussen gewapende mannen en de politie. Dat schrijven internationale persbureaus op basis van een politieverklaring. De impasse die zich in de nacht van vrijdag op zaterdag voltrok leidde tot een gedeeltelijke sluiting van de Interstate 95, de belangrijkste snelweg aan de Amerikaanse oostkust.

Volgens persbureau AP begonnen de problemen rond 2 uur ‘s nachts, toen agenten op de snelweg twee auto’s benaderden die de alarmlichten aan hadden. In de voertuigen zat een tiental mannen, in het zwart gekleed en met een militaire uitrusting. De mannen hadden ook geweren bij zich, aldus de politiechef van Massachusetts. Hij vertelde in een persconferentie dat de mannen beweerden op weg te zijn naar een ‘training’ in de staat Maine. Ze kwamen uit Rhode Island.

De mannen weigerden gehoor te geven aan het politiebevel om hun wapens in te leveren en gaven volgens de politie te kennen dat zij „onze wet niet erkennen”. Zo negeerde de groep de verkeersagenten en reden richting een bosrijk gebied aan een afslag van de snelweg. Twee mannen uit de groep werden daar gearresteerd, maar in de uren daarna moesten agenten en onderhandelaars de mannen in de gaten blijven houden en overtuigen tot overgave. Autoriteiten van onder meer Wakefield en Reading, plaatsen in de buurt, raadden bewoners aan om niet de weg op te gaan. Volgens de lokale politie van Wakefield waren er „geen bedreigingen geuit”, maar werd de situatie met de gewapende mannen wel als gevaarlijk beschouwd.

‘Soevereine burgers’

Aan de impasse kwam rond 10.00 uur zaterdagochtend (lokale tijd) een eind, volgens de Massachusetts State Police, die daarvoor volgens een woordvoerder een aantal „tactische manoeuvres” moest uitvoeren. De voertuigen zijn weggesleept, en wapens worden onderzocht. De politie stelt in een verklaring niet precies te weten of de mannen tot een specifieke groep behoren. Wel hebben agenten vaker te maken met mensen die een „een ideologie van burgersoevereiniteit” aanhangen. In een persconferentie over de afloop van de impasse zei de woordvoerder: „Ik wil verder niet ingaan op wat hun ideeën zouden zijn. Ik denk dat we erin geslaagd zijn deze individuen zich voldoende gehoord te laten voelen, en uiteindelijk is de situatie opgelost zoals wij dat wilden.”

Het deels afsluiten van de I-95 zorgde zaterdagochtend voor verkeersproblemen. Langs de rijstroken in noordelijke richting wordt waarschijnlijk nog meer onderzoek verricht door de autoriteiten. Er waren sowieso veel mensen op de weg, want dit is het weekend van 4 juli, de nationale Amerikaanse feestdag. Tijdens het vakantieweekend gaan veel mensen op pad.