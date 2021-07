Zeker 43 migranten verdronken na schipbreuk in Middellandse Zee

Ten minste 43 migranten zijn om het leven gekomen door een schipbreuk toen ze met een boot vanuit Zuwara in Libië de Middellandse Zee probeerden over te steken naar Italië. Ze verdronken voor de Tunesische kust, waar de afgelopen maanden vaker migranten omkwamen tijdens hun overtocht. De marine heeft 84 mensen van de boot kunnen redden. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag, op basis van het Tunesische Rode Kruis.

Volgens de organisatie waren de migranten afkomstig uit Egypte, Soedan, Eritrea en Bangladesh. Door de goede weersomstandigheden doen meer mensen een poging de overtocht te maken vanuit Noord-Afrika naar Europa, wat daardoor ook voor meer verdrinkingsincidenten zorgde, aldus het plaatselijke Rode Kruis. Dit jaar zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) al meer dan vijfhonderd mensen overleden toen ze de Middellandse Zee probeerden over te steken.

De mensen die de overtocht maken, vluchten volgens de humanitaire organisatie voornamelijk voor conflict of armoede in Afrika en het Midden-Oosten. Sinds begin 2021 zijn er bijna 19.800 migranten aangekomen in Italië, tegenover 6.700 migranten in dezelfde periode vorig jaar, zou blijken uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

