Minder plastic soep door verbod op wegwerpplastic

Uit onderzoek van de Verenigde Naties in 2017 bleek dat er maar liefst 51 biljoen deeltjes aan microplastic in de zeeën zitten. Zeedieren krijgen deze deeltjes binnen. Via de voedselketen kan dit microplastic vervolgens weer in de mens terechtkomen. Het effect hiervan op mensen is nog niet bekend.

Sebnem Coskun/Anadolu Agency / Getty Images