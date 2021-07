Literatuurschrijver

In de openbare bibliotheek vind ik bij de V geen Vestdijk. Terwijl de computer langzaam opstart, vraag ik aan een passerende medewerkster: „Zijn er ook werken van Vestdijk in de collectie?”

„En Vestdijk is...?” antwoordt zij. Terwijl ik haar afwachtend aankijk, vervolgt ze : „...een literatuur-schrijver?”

