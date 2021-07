Kwalificatie GP Oostenrijk: Verstappen verovert weer de poleposition

Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 opnieuw van poleposition van start. De 23-jarige leider van het WK-klassement was zaterdagmiddag de snelste in de kwalificatie; hij bleef Lando Norris met 0,048 seconden voor. Verstappens concurrent in het algemene klassement, Lewis Hamilton, gaat zondag vanaf de vierde plek van start.

Het is de tweede keer dat de Formule 1 dit seizoen het circuit Red Bull Ring aandoet. Vorig weekend werd daar de GP van Stiermarken verreden, en toen had Verstappen ook al de eerste startpositie. De coureur van Red Bull Racing won de race in de thuishaven van zijn team, zijn vierde zege van het seizoen. Tijdens de race van zondag zullen er veel meer fans aanwezig zijn; in de tussentijd zijn de coronamaatregelen in Oostenrijk versoepeld. Verstappen was vrijdag de snelste in de eerste vrije training en noteerde eerder op zaterdag ook de beste tijd in de derde training.

Met zijn winst vorige week wist de Nederlander zijn positie aan bovenaan de ranglijst te verstevigen. Verstappen heeft in het klassement nu achttien punten meer dan Hamilton. De Engelsman maakte zaterdag bekend zijn contract bij Mercedes te verlengen. (NRC/ANP)