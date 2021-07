‘Jacob Zuma hoeft gevangenis nog niet in en kan nietigverklaring afwachten’

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma ontloopt voorlopig de cel. Zuma werd afgelopen dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden vanwege minachting van de rechtbank - in het kader van een corruptiezaak - maar hij hoeft zich nog niet te melden. Het Hooggerechtshof buigt zich op 12 juli over zijn verzoek tot nietigverklaring en tot het besluit daarover blijft hij vrij, berichten Zuid-Afrikaanse media en de internationale persbureaus zaterdag.

De rechtbank heeft een brief uitgestuurd over het verloop van de zaak rondom Zuma. Het voormalig staatshoofd verkeert in slechte gezondheid, zijn advocaten stellen te vrezen dat hij de gevangenis niet zou overleven. Hij heeft daarom recht op herziening van zijn zaak. Die zaak draait om beschuldigingen van corruptie waarin Zuma verwikkeld zou zijn tijdens de negen jaar dat hij president was. Zo zou hij als president deals hebben getroffen met zakenmensen die hij kende, en hadden persoonlijke kennissen ook invloed op de benoeming van ministers.

Zuma zelf ontkent de beschuldigingen, hoewel hij vanwege corruptieschandalen in 2018 aftrad. Opvallend was dat hij als president de anticorruptiecommissie opzette die hij vervolgens negeerde. Slechts één keer kwam hij opdagen bij een zitting. De onvoorwaardelijke straf die het Constitutionele Hof hem dinsdag oplegde, was dan ook voor minachting van de rechtbank. Zuma was daarbij afwezig.

Volgens de Zuid-Afrikaanse zender News24 moesten zaterdag meerdere instanties zich buigen over het verzoek van Zuma’s advocaten om de straf nog niet uit te voeren. Komende week zou nog een zitting plaatsvinden over het opschorten of uitstellen, in ieder geval tot behandeling van de gehele zaak door het Hof. De politie zou al hebben toegezegd hem niet te komen arresteren op zondag, wat eigenlijk de uiterlijke dag was waarop hij zichzelf moest komen aangeven.