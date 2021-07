Donald Tusk terug als leider Poolse oppositiepartij Burgerplatform

Donald Tusk is zaterdag opnieuw verkozen als leider van de Poolse centrum-rechtse partij Burgerplatform. Dat heeft de voormalig EU-voorzitter bekendgemaakt op een congres van de partij in Warschau.

Burgerplatform (Platforma Obywatelska in het Pools, vaak afgekort tot PO) is de belangrijkste oppositiepartij van het land. Tusk was in 2001 medeoprichter van de partij en trad in 2003 voor het eerst aan als leider. In 2007 en 2011 won Burgerplatform de Poolse parlementsverkiezingen, waardoor Tusk van 2007 tot 2014 premier van Polen was. Van 2014 tot eind 2019 was hij voorzitter van de Europese Unie.

In Polen staan voor 2023 verkiezingen gepland. Burgerplatform moet het dan gaan opnemen tegen de huidige regeringspartij, het conservatief-nationalistische Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De regering van Polen ligt de laatste tijd op ramkoers met Brussel, onder meer over justitiële hervormingen die volgens de EU de onafhankelijkheid van rechters en lhbt-rechten ondermijnen.

„Ik weet dat veel Polen wachtten tot deze zwarte droom voorbij zal zijn”, zei Tusk tegen de congresgangers, verwijzend naar de huidige regering. „Vandaag regeert het kwaad in Polen en we zijn klaar om tegen dit kwaad te vechten.” Jaroslaw Kaczynski wordt naar verwachting zaterdag herkozen als leider van PiS.