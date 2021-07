Dodental ingestort flatgebouw Miami naar 22; 126 vermisten

Het dodental van het deels ingestorte flatgebouw in Miami is opgelopen naar 22. Er zijn nog minstens 126 mensen vermist. Dat heeft burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County, de provincie waar Miami onder valt, vrijdag laten weten op een persconferentie. Ze benadrukte dat er nog steeds gezocht wordt naar vermiste familieleden en geliefden. Wel heeft ze de volledige sloop van het gebouw goedgekeurd. Dat zal wel pas gebeuren als ingenieurs en lokale ambtenaren hiervoor groen licht geven.

Drie delen van de Champlain Towers South in het district Surfside in Miami stortten in de vroege uren van 24 juni kort na elkaar in. Teams van reddingswerkers uit enkele andere Amerikaanse staten zijn inmiddels gearriveerd op de rampplek om te helpen met het verwijderen van puin en de zoektocht naar de vermisten voort te zetten, meldt de lokale brandweer vrijdagavond. Ook is er een bergingsteam uit Israël aanwezig, omdat onder de vermisten veel Israëlische burgers zouden zijn. De zoektocht naar slachtoffers werd vrijdag korte tijd gestaakt, omdat ingenieurs dachten dat de delen van het gebouw die nog overeind staan niet stabiel waren.

De afgelopen dagen zijn verschillende gebouwen in hetzelfde gebied gecontroleerd. Daardoor werd vrijdag ook een ander gebouw – Crestview Towers, zo’n 8 kilometer bij de ingestorte flat vandaan – ontruimd, toen bleek dat de constructie en elektriciteitsaansluitingen onveilig waren. Het is het eerste geëvacueerde gebouw na de ineenstorting van het appartementencomplex in Surfside.

Ondertussen maakt Florida zich op voor de komst van orkaan Elsa. Deze komt waarschijnlijk begin volgende week aan land in Florida, waardoor de bergingswerkzaamheden moeilijker kunnen worden. De burgemeester heeft laten weten dat de provincie de orkaan goed in de gaten houdt.