De stroperige mixtapes van DJ Screw

Chopped and screwed: in Houston zijn deze woorden voor altijd gekoppeld aan hiphoplegende DJ Screw. Ze beschrijven zijn mixtapes met opgeknipte en vertraagde hiphopnummers waarin in de jaren negentig een levendige handel ontstond in de Texaanse stad. Zijn unieke, lome geluid werd ook buiten Houston een rage en hoor je vandaag de dag terug bij artiesten als Drake en Beyoncé. DJ Screw maakt het niet meer mee: hij stierf op 29-jarige leeftijd door een overdosis van de met zijn muziekstijl geassocieerde drugmix ‘purple drank’. Over zijn leven is weinig bekend, maar omlijst door een prachtig sounddesign brengt het derde seizoen van hiphoppodcast Mogul zijn verhaal tot leven. Eerdere seizoenen gingen over Chris Lighty (Violator) en Southern rap.

Hiphop 1 afl. van 40 min, meer volgen Gimlet

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven