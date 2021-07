De Noord-Koreaanse staatshackers

De tiendelige podcast The Lazarus Heist vertelt het verhaal van hackerscollectief Lazarus Group. In 2016 lukt het hen op een haar na om een miljard dollar te stelen van de Bangladesh Bank. De zorgvuldig geplande aanval mislukte en ‘slechts’ 81 miljoen dollar werd buitgemaakt. Opsporingsdiensten volgden het geldspoor en kwamen uit in Noord-Korea. Daar worden duizenden hackers van jongs af aan klaargestoomd om deze strak gecoördineerde aanvallen te plegen. The Lazarus Heist is een angstaanjagende en fascinerende inkijk in de wereld van deze staatshackers. Zo lijkt de in de podcast beschreven ‘oefenhack’ van filmmaatschappij Sony Pictures zelf rechtstreeks uit een film te komen: de hackers lieten een angstaanjagend skelet met gloeiende ogen op de schermen verschijnen.

Cybercrime 10 afl. van 40 min BBC World

