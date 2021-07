Cyprus: hulp nodig bij bestrijding bosbrand

Cyprus heeft zaterdag een internationale oproep gedaan om hulp bij het bestrijden van een grote natuurbrand op het eiland. Een harde wind en de hoge temperaturen van de afgelopen dagen zorgen ervoor dat het vuur steeds wordt aangewakkerd; meerdere dorpen op het eiland zijn inmiddels geëvacueerd.

Tot nog toe hebben Israël en Griekenland welwillend gereageerd op de vraag van Cyprus. Ook Italië heeft hulp beloofd. De Israëlische premier Naftali Bennett heeft toegezegd twee blusvliegtuigen te sturen die naar verwachting zondag aankomen. Dat materieel wordt dan ingezet naast de twintig blusvoertuigen, zes helikopters en vier vliegtuigen die nu al in gebruik zijn bij pogingen het vuur de baas te worden. Britse manschappen die zijn gestationeerd op het eiland helpen ook bij het bluswerk. De Cypriotische president Nicos Anastasiades sprak zaterdag van een „zeer moeilijke dag”, en bedankte in zijn verklaring de ambtgenoten die Cyprus te hulp zijn geschoten.

De natuurbrand ontstond in Limassol, een district in het zuiden van het eiland. Daar zijn al meerdere huizen in vlammen opgegaan. In het daarnaast gelegen Larnaca zijn uit voorzorg ook al dorpen geëvacueerd. Internationale persbureaus melden zaterdagavond dat geen nieuws bekend is over gewonden of doden als gevolg van de brand. Volgens Anastasiades is „het volledige overheidsapparaat” in touw om te voorkomen dat er slachtoffers vallen.