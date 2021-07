Coronablog 3 en 4 juli

Voedselbanken ontvingen veel meer geld tijdens coronacrisis

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VBN) heeft tijdens de coronacrisis in 2020 zo’n 10,7 miljoen euro ontvangen. Dat is een stuk meer dan in 2019, toen er 2,1 miljoen euro in opbrengsten was. De VBN omschrijft het in de recent gepubliceerde jaarrekening als een „exceptioneel gunstig financieel jaar”. Voorzitter van de vereniging Leo Wijnbelt zegt in de krant Het Parool zaterdag dat de giften vooral binnenstroomden tijdens de eerste coronagolf in Nederland.

Na de uitbraak van de coronacrisis heeft de VBN extra ingezet op een calamiteitenfonds, om bijvoorbeeld met cadeaukaarten van supermarkten voedselnood bij de klanten van de voedselbanken te voorkomen, zelfs als de voedselbanken moesten sluiten tijdens de pandemie. Door de giften van particulieren, bedrijven en stichtingen steeg het saldo van de reserves in het afgelopen jaar met 7,4 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2019 steeg dit met iets meer dan een half miljoen.

Sommige voedselbanken waren in 2020 tijdens de coronacrisis korte tijd gesloten, bijvoorbeeld toen oudere medewerkers besloten thuis te blijven. In die gevallen kwamen redelijk snel nieuwe vrijwilligers helpen, waaronder jongeren, schrijft de VBN in het jaarverslag. Bij de vereniging zijn 172 voedselbanken in Nederland aangesloten. Het afgelopen jaar werden er 160.500 mensen geholpen door de voedselbanken, dat was 6 procent meer dan in 2019. Het aantal voedselbankklanten stijgt al meerdere jaren.