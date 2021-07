BLM en de 150 heropende moordzaken

Een onopgeloste misdaad vormt het startpunt van menig podcast, maar in Un(re)solved gaat het om meer dan honderd zaken. Journalist James Edwards onderzoekt een initiatief om alsnog gerechtigheid te krijgen voor de nabestaanden van zwarte Amerikanen die ten tijde van de burgerrechtenbeweging in de jaren vijftig en zestig werden vermoord. Zoals Emmett Till, die in 1955 op veertienjarige leeftijd gruwelijk werd verminkt en vermoord. Net als in de andere zaken gingen de daders vrijuit.

De in 2008 bekrachtigde Emmett Till Unsolved Civil Rights Crime Act moest meer middelen vrijmaken voor heropende onderzoeken, maar of gerechtigheid komt, is nog de vraag, vertelt Edwards: het initiatief dreigt te verzanden in bureaucratie en politiek gekonkel.

Racisme 3 afl. van 50 min, meer volgen Frontline/ PBS

