Aanval met gijzelsoftware treft honderden bedrijven

Een aanval met gijzelsoftware heeft vrijdag zeker tweehonderd bedrijven getroffen. Onder de slachtoffers is vermoedelijk de Zweedse supermarktketen Coop, die vandaag al zijn ongeveer achthonderd winkels in het land moest sluiten, nadat de kassa’s van het bedrijf door een cyberaanval werden lamgelegd.

De hackers, die door analisten van beveiligingsbedrijf Huntress Labs worden gekoppeld aan de Russische cyberbende REvil, wisten de systemen van hun slachtoffers te versleutelen, en eisen losgeld om de bestanden weer beschikbaar te maken. Kleine bedrijven zouden zo’n 45.000 dollar (zo’n 38.000 euro) moeten betalen, grotere bedrijven 5 miljoen.

De hackers kregen toegang tot al die systemen door in te breken in VSA, een populair softwarepakket van het bedrijf Kaseya, dat door IT-bedrijven gebruikt wordt om de computersystemen van hun klanten op afstand te beheren. Kaseya adviseert gebruikers om VSA-servers onmiddellijk uit te schakelen. Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag roept Nederlandse gebruikers daar eveneens toe op.

Sancties Witte Huis

Dit soort ‘supply chain attacks’, waarbij software van een vertrouwde derde partij wordt misbruikt om binnen te dringen bij slachtoffers, zijn in opmars. In december kwam aan het licht dat hackers in de maanden daarvoor heimelijk hadden weten mee te liften op een update van het veelgebruikte netwerkmonitoringpakket Orion van het bedrijf SolarWinds, om in te breken bij onder meer Amerikaanse overheidsdiensten. Bij die hack waren de daders vermoedelijk uit op vertrouwelijke informatie. Het Witte Huis legde in april sancties op aan zes Russische techbedrijven die namens de Russische inlichtingendiensten bij de inbraak betrokken zouden zijn geweest.

Dit keer lijkt het de daders echter puur om geld te doen zijn geweest. „Dit is een van de meest ingrijpende, niet door een staat uitgevoerde aanvallen die we ooit gezien hebben, en het lijkt puur gericht op geld”, zei Andrew Howard van het Zwitserse beveiligingsbedrijf Kudelski Security tegen Bloomberg.

REvil, dat aan deze nieuwste aanval wordt gekoppeld, biedt Ransomware-as-a-Service aan, waarbij criminele klanten de versleutelsoftware huren en de afwikkeling van onderhandelingen en betaling door hun slachtoffers tegen een vergoeding uitbesteden. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de ransomwareaanval op vleesverwerker JBS, afgelopen mei. Dat bedrijf betaalde zo’n 11 miljoen dollar (9,3 miljoen euro) voor het herstel van zijn systemen, nadat slachterijen in onder meer de Verenigde Staten en Australië waren stilgevallen.

Rusland knijpt oogje toe

Tijdens een ontmoeting met zijn ambtgenoot Vladimir Poetin, op 16 juni in Genève, kaartte de Amerikaanse president Joe Biden onder meer die aanval aan. De Verenigde Staten verwijten Rusland niet alleen zelf regelmatig cyberaanvallen uit te voeren, zoals bij pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden of bij de SolarWinds-aanval, maar ook dat het een oogje toeknijpt voor de activiteiten van criminele bendes als REvil.

Biden waarschuwde in de aanloop naar die ontmoeting al dat „alle opties op tafel liggen” bij de aanpak van cyberaanvallen – waaronder actief terughacken. In mei wist de FBI al beslag te leggen op de servers en een groot deel van het betaalde losgeld van een andere Russische ransomwaregroep, DarkSide. Die had onder meer 4,4 miljoen dollar (ruim 3,6 miljoen euro) afgeperst van Colonial Pipeline, een cruciale brandstofleiding in de oostelijke Verenigde Staten, die dagen stillag door een aanval met ransomware.

Na afloop van de top ontkende Poetin dat Rusland een voorname rol speelt in de ransomwareaanvallen of andere vormen van hacken. Biden liet weten met Poetin te hebben afgesproken om verder te onderhandelen over een lijst met vitale onderdelen van de Amerikaanse infrastructuur waarop nooit cyberaanvallen mogen worden gepleegd.

Welke bedrijven precies door de aanval op Kaseya zijn getroffen, is nog onduidelijk. Gevreesd wordt dat de omvang van de aanval de komende dagen nog flink zal toenemen: vanwege Onafhankelijkheidsdag hebben Amerikanen een lang weekend, waardoor veel bedrijven pas dinsdag weer zullen opstarten.