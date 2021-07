Zus vermoorde politica Jo Cox wint belangrijke verkiezing Noord-Engeland

Bij tussentijdse verkiezingen in Noord-Engeland heeft oppositiepartij Labour een belangrijke overwinning geboekt. Labour-kandidaat Kim Leadbeater won de verkiezing voor de Lagerhuiszetel van Batley and Spen nipt van de conservatieve uitdager Ryan Stephenson; het verschil was slechts 323 stemmen. Volgens Britse media werd verwacht dat de zetel naar de Conservatieven zou gaan. Leadbeater is de zus van Jo Cox, het Lagerhuislid dat in 2016 kort voor het Brexit-referendum werd vermoord door een rechtsextremist.

Leadbeater zei in haar overwinningstoespraak dat ze blij was dat kiezers in Batley and Spen „verdeeldheid hebben afgewezen, en gekozen hebben voor hoop”. Omdat er naast de conservatieve Stephenson en Leadbeater namens Labour nog een andere linkse partij meedeed, was het maar de vraag of ze genoeg stemmen zou krijgen. Ondanks het minimale verschil eiste Leadbeater vrijdag de overwinning op: „A win is a win”, zei ze daarover tegenover Sky News.

Er moesten tussentijdse verkiezingen komen omdat het zittende Lagerhuislid namens Batley and Spen burgemeester werd. De Conservatieven roken hun kans; Batley and Spen geldt als een zwaarbevochten kiesdistrict, in een regio die van oudsher Labour stemt maar steeds vaker zetels naar de Tories ziet gaan. In mei ging de zetel van het nabijgelegen Hartlepool ook al naar de Conservatieven. Voor Labour-leider Keir Starmer, die onder vuur ligt omdat hij maar met moeite een vuist kan maken tegen de Conservatieve regering van Boris Johnson, is de overwinning van Leadbeater dan ook van groot belang. Starmer feliciteerde zijn kandidaat vrijdag via Twitter: