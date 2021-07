Zes dagen in het geel – Mathieu van der Poel blijft verbazen

De langste etappe van de Tour de France, liefst 249,1 kilometer met vijf beklimmingen, is vrijdag nog geen uur bezig als de ene renner na de andere probeert een kopgroep te forceren. Mathieu van der Poel, al vijf dagen de geletruidrager, heeft ook al een poging gedaan, maar zijn groep van acht is snel teruggepakt.

Dan splijt de weg zich in tweeën, een berm ontspringt als aankondiging van een van de duizenden rotondes die de renners deze Tour moeten passeren. Wout van Aert, de Belg en directe concurrent van Van der Poel in de strijd om het geel, demarreert. Bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, is eerder die dag een plan bedacht. De koers controleren en als er een kleine groep wegrijdt, mogen daar in ieder geval Kasper Asgreen en Van Aert niet bijzitten, vanwege hun nabijheid in het algemeen klassement.

Van der Poel moet snel een beslissing nemen. Laat hij Van Aert gaan, en zet hij zijn team aan kop van het peloton om het gat later dicht te rijden? Daar is hij de renner niet naar. Hij springt mee, en weg is een kopgroep van 29 man.

De keuze pakt goed uit voor Van der Poel. Na een dag vol kopwerk, en zelfs even een soort korte koppelkoers met Van Aert in een vergeefse poging om de latere etappewinnaar Matej Mohoric en zijn medevluchters terug te pakken, komt Van der Poel als vierde over de streep in Le Creusot.

De gele trui zit Van der Poel alleen maar steviger om de schouders, nu hij ruim drie en een halve minuut pakt op de Sloveense favoriet Tadej Pogacar, die in het peloton finisht. Zijn naaste belager in het algemeen klassement is Van Aert, op 30 seconden. Dag zes op rij in het geel is zaterdag een feit.

Alleskunner

Op zoek naar een Nederlander die zoveel dagen achter elkaar de gele trui droeg, moet je ver terug in de tijd. In 1980 droeg Joop Zoetemelk de trui in de de laatste tien etappes op weg naar de eindzege. Hij is nog altijd de laatste Nederlandse Tourwinnaar.

En nu is er dus Mathieu van der Poel, de alleskunner. Viervoudig wereldkampioen veldrijden, medaillekandidaat bij het mountainbiken op de Olympische Spelen van Tokio en al vijf dagen klassementsleider in de grootste wielerronde ter wereld.

Het went nog niet, zei Van der Poel tijdens een van de vele persconferenties die hij afgelopen week moest geven. „Het blijft leuk om in de gele trui rond te rijden, en elke dag extra is mooi meegenomen.”

Voorafgaand aan de Tour waren de verwachtingen hoog voor Van der Poel, omdat de eerste twee etappes eindigden met een vileine beklimming. Echt iets voor puncheurs zoals hij. Eerder dit jaar liet hij in de Italiaanse klassieker Strade Bianche zien in een korte, steile beklimming weg te kunnen sprinten bij de concurrentie.

Maar wat Van der Poel in de tweede etappe, met aankomt op de Mûr-de-Bretagne deed, overtrof elke voorspelling. Tot twee keer toe ontsnapte hij aan het peloton – de eerste keer om bonificatieseconden te pakken – en naast de etappezege werd hij beloond met de gele trui.

Mathieu van der Poel vrijdag na de zevende etappe in de Tour de France. Benoit Tessierdi / Reuters

Zo kreeg Mike Teunissen, de laatste Nederlandse geletruidrager (twee dagen in 2019), snel een opvolger. Iedereen was ervan overtuigd dat ook Van der Poels beurt in het geel van korte duur zou zijn. Twee vlakke etappes, oké, maar bij de tijdrit in de vijfde etappe zou het klassement overhoop gaan.

Tijdritwielen uit Andorra

Dat was buiten Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Fenix gerekend. Tot midden in de nacht voor de tijdrit sleutelden de mecaniciens aan zijn tijdritfiets. De armsteunen werden iets verhoogd, er waren speciale tijdritwielen uit Andorra – Team Ineos rijdt er ook mee – en Van der Poel kreeg een aërodynamischere helm.

Hij moest nog wel even zelf fietsen, maar op het glooiende parcours van 27 kilometer, bestempeld als een etappe voor echte specialisten, had Van der Poel naar eigen zeggen een van zijn beste dagen van zijn carrière op de fiets. Tussen alle specialisten eindigde hij als vijfde, 0,9 seconde achter specialist Wout van Aert, een olympische medaillekandidaat in deze discipline.

Op klassementsman Tadej Pogacar verloor hij meer tijd, maar hij hield acht seconden over om in het geel te blijven. De Sloveen, die de tijdrit won, gaf Van der Poel er een dikke knuffel voor – de twee hebben een goede band.

Daarna volgde een rustige, vlakke sprintetappe op donderdag en overleefde Van der Poel dus ook de monsteretappe van vrijdag.

Bij Alpecin-Fenix geloven ze dat hij de trui nog een dag kan behouden, zaterdag in de eerste bergetappe naar Le Grand Bornand. Van der Poel is daar niet van overtuigd, zei hij vrijdag. „Niet echt. Ik ben hier niet voor het algemeen klassement. Maar ik heb er hard voor gevochten om het geel nog een dag aan te mogen trekken.”