Wybren van Haga richt zijn eigen partij BV NL op

Voormalig FVD-kamerlid Wybren van Haga heeft zijn eigen partij opgericht. Hij heeft volgens de NOS en De Telegraaf de partijnaam Belang van Nederland gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, afgekort BV NL.

Van Haga kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart namens Forum voor Democratie 241.000 voorkeursstemmen, bijna net zoveel als partijleider Thierry Baudet. Maar op 13 mei vertrok hij samen met de nummers drie en vier Hans Smolders en Olaf Ephraim bij FVD na onenigheid met Baudet over onder meer een omstreden 5 mei-poster.

Lees ook: Thierry Baudet zorgt met zijn ophef en provocaties opnieuw voor een breuk in zijn partij

Voordat hij zich vorig jaar aansloot bij Forum voor Democratie zat Van Haga bijna twee jaar namens de VVD in de Tweede Kamer. Maar in 2019 werd hij uit die partij gezet, omdat hij zich tegen de afspraken in actief bleef bemoeien met zijn vastgoedbedrijf Sjopperdepop BV.

Klassiek rechts

Zijn nieuwe partij BV NL staat voor „technologische vooruitgang” en is „klassiek rechts, maar wel liberaal en niet conservatief”, zo laat Van Haga weten aan de NOS. Eerder had hij gezegd dat de VVD een linkse partij is geworden en PVV, Forum voor Democratie, JA21 en de SGP in de conservatieve hoek zitten.

Van Haga heeft zich het afgelopen jaar fel verzet tegen de coronamaatregelen. Hij vindt dat de ernst van het coronavirus wordt overdreven, betwist de effectiviteit van de coronavaccins en stelt dat ondernemers veel te zwaar zijn getroffen door alle beperkingen.