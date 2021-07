Wit-Rusland sluit grenzen met Oekraïne ‘wegens wapensmokkel’

Wit-Rusland heeft vrijdag de grens met buurland Oekraïne volledig gesloten. President Aleksandr Loekasjenko stelt dat hij illegale wapensmokkel tegen wil houden, maar geeft voor die claim geen bewijs. Net als de EU weerde Oekraïne in de nasleep van de arrestatie van de Wit-Russische blogger en activist Roman Pratasevitsj eind mei in Minsk vliegtuigen uit Wit-Rusland.

Loekasjenko, die het besluit een dag voor de Nationale Onafhankelijkheidsdag van zijn land afkondigde, zei „versteld te staan” van de „enorme hoeveelheid aan wapens” die van Oekraïne naar Wit-Rusland zouden worden gesmokkeld. „Daarom heb ik douanemedewerkers de opdracht gegeven de grens met Oekraïne volledig af te sluiten.” Dat meldt het Wit-Russische staatspersbureau Belta, dat in dienst staat van Loekasjenko’s regime. Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog niks van de Wit-Russische autoriteiten gehoord te hebben over het sluiten van de grenzen.

Lees meer over de in mei opgepakte blogger en activist: Roman Pratasevitsj, journalist en activist

Migranten naar Litouwen

Tegelijkertijd kondigden de Litouwse autoriteiten vrijdag de noodtoestand af vanwege het hoge aantal Wit-Russische migranten dat in een etmaal de grenzen over is gekomen. Zeker 150 Wit-Russen zouden van donderdag op vrijdag naar Litouwen zijn gegaan: dat zijn meer migranten dan de afgelopen drie jaar op jaarbasis de grens over zijn getrokken, zo meldt persbureau Reuters. Vermoedelijk gaat het om vluchtelingen die overwegend uit Irak komen en via de Wit-Russische grens de EU binnenkomen.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak vrijdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius haar steun uit voor het Baltische land. „De Litouwse problemen zijn Europese problemen”, aldus Von der Leyen. „We staan aan jullie zijde in deze moeilijke tijd.”

Vorige maand kondigde Loekasjenko een ‘uitreisverbod’ voor de meeste Wit-Russen aan. Alleen onder meer Wit-Russen met een vaste verblijfsplaats in het buitenland en ambtenaren op officiële werkreizen mogen het land verlaten.