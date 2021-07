Wat onzeker stap ik de ijzerwarenwinkel in de Pijp binnen. Van klussen heb ik weinig verstand. Een speciale plug moet ik hebben. Zo eentje waarmee je een zwaar schilderij aan een dun wandje kan hangen. Hoe heet zo’n ding? Van achter de toonbank kijken twee stevige kerels me wat schamper aan. „Kan ik u helpen?” vraagt de oudste terwijl hij me leunend over de kassa van top tot teen opneemt. „O nee, ik kijk even rond”, antwoord ik. Ik laat me niet kennen. Dat plugje zal ik zo vast wel ergens in de schappen zien liggen. „Onmogelijk”, antwoordt de man. „Het is hier vierkant.”

