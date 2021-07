Van der Poel behoudt gele trui na lange vlucht, Mohoric wint etappe

Met een lange ontsnapping heeft Mathieu van der Poel zijn gele trui met succes verdedigd in de zevende etappe van de Tour de France. De ritzege in de langste rit van deze Tour ging naar de Sloveense kampioen Matej Mohoric. De Sloveense wielrenner van Bahrain-Victorious kwam na 249,1 kilometer solo aan in Le Creusot met ruim een minuut voorsprong op de Belg Jasper Stuyven. Van der Poel kwam binnen als vierde op bijna twee minuten afstand van Mohoric.

In het algemeen klassement houdt de 26-jarige kopman van Alpecin-Fenix dertig seconden op de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die samen met hem in de groep vluchters zat. Tadej Pogacar, die voor de rit tweede stond op acht seconden, finishte in het peloton op 3.35 minuten van Van der Poel. Hij zakte in het algemeen klassement naar de vijfde plaats op 3.43 van het geel.

Na verschillende aanvallen in de beginfase van de langste etappe vormde zich na zo’n 34 kilometer een grote kopgroep van 29 renners. Daarin zaten Van der Poel, Mike Teunissen met zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert van Jumbo-Visma, Boy van Poppel van Intermarché en Dylan van Baarle van Ineos. Ook sterke renners als de Italiaan Vincenzo Nibali, de Belg Philippe Gilbert, Kasper Asgreen uit Denemarken en groenetruidrager Mark Cavendish kwamen mee.

Signal d’Uchon

Onder aanvoering van met name Van Aert en Van der Poel pakte de kopgroep al snel een halve minuut en was het aan de ploeg van Pogacar, de nummer twee in het algemeen klassement, om in de achtervolging te gaan. Andere klassementsrenners zoals Primoz Roglic en de mannen van Ineos lieten het aan de Sloveense Tourwinnaar van vorig jaar om het gat niet te groot te laten worden, maar de voorsprong groeide gestaag. Bij het begin van de heuvelzone met nog zo’n 85 kilometer te gaan lagen de koplopers meer dan zes minuten voor.

Op de eerste van vijf beklimmingen gingen Mohoric en Brent Van Moer ervandoor uit de kopgroep. Het tweetal nam nam al snel een voorsprong. Met de Belgen Stuyven en Victor Campenaerts erbij aan kop liep de marge op naar anderhalve minuut. Op de Signal d’Uchon, de beklimming van de tweede categorie, ging Mohoric alleen. Van der Poel reed in een groepje met Van Aert en Asgreen. Hij hield vooral de Belg van Jumbo-Visma in de gaten en kwam met hem over de finish op 1.40 minuut van de ritwinnaar.

In het peloton had Roglic het lastig op de Signal d’Uchon en raakte op achterstand. Richard Carapaz viel aan op de klim, maar zijn aanval strandde. De gehavende Roglic finishte op 9 minuten van de ritwinnaar en verloor ruim vier minuten op de andere klassementsfavorieten. (ANP)