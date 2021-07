Typisch Nederland: Decoratiestuk in de voortuin

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk meer afleveringen van Typisch Nederland

Toen ik Gerrit Appelman trof in zijn voortuin in Hensbroek – net bezig met de geraniums naast zijn achtkantige grondmolen – moest hem eerst iets van het hart: „Waarom staan fotografen bij élk ongeluk altijd vooraan, maar stoppen ze nooit voor een mooie molen?” Goede vraag, want de schoonheid van de zelfgebouwde modelmolen is wat mij betreft behoorlijk nieuwswaardig.

Dit decoratiestuk is een van de vaste objecten in de categorie van monumentale voortuinverfraaiing. Zo hebben we in dit genre ook de waterput, het anker, de stenen koets met twee paarden, de ploeg, de dorsmolen, de manifeste adelaar.

Het mekka van modelmolenland ligt trouwens aan de Lindberghstraat in Hoogerheide. Daar heeft Mart Konings van zijn voortuin én die van zijn zwager die naast hem woont, een soort Kinderdijk op schaal gemaakt.

De enige molen die je in Nederland nooit ziet in de voortuin is de moderne windmolen, onderhand het nationale not in my backyard-symbool. Als we die nu eens net zo mooi zouden maken als een fabuleuze bovenkruier of een klassieke korenmolen met omloop? Of zou dat niet kunnen, een ‘mooie’ windmolen?