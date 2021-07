Terug naar de vergaalde glorie

Nu Frank de Boer weer een illusie armer en een frons rijker is, storten de 17 miljoen bondscoaches zich op de zoektocht naar een nieuwe/oude bondscoach. De Volkskrant en de NOS belden met het orakel van de Algarve en besloten – verrassing! – dat het Louis van Gaal (96) moet worden. AD vond het nieuws dat in een totaal onrepresentatief polletje 31.000 bondscoaches aangaven ook terug te willen naar de vergaalde glorie.

Te vinden op korte termijn: een ambitieuze bondscoach

De Telegraaf gaat natuurlijk liever gewoon dood en sprak, zo bleek in een interview met zichzelf, „toevallig” Ruud Gullit. De krant vindt hem – toevallig! – een hele goede kandidaat, naast Henk ten Cate (93). En liet Aad de Mos (107) palaveren waarom het onder geen beding „een buitenlander”, mag worden.

Kijk even welke landen, en coaches, de kwartfinales haalden dit EK. Andrej Sjevtsjenko trainde nog nooit een ander team dan Oekraïne en verricht wonderen. Gareth Southgate kwam niet verder dan Middlesbrough en genas zijn land van een Duits trauma (waar hij zelf debet aan was). Kasper Hjulmand werd één keer kampioen in de eeuwigheid dat hij FC Nordsjælland leidde en reanimeerde Denemarken. Jaroslav Silhavy kwam Tsjechië nooit uit en walste over Oranje heen. Vladimir Petkovic komt uit Sarajevo en krijgt heel Zwitserland aan het dansen. Roberto Martínez werd bondscoach van België nadat de voetbalbond de vacature online had gezet.

Maar nee, laten wij dromen dat Van Gaal het een derde keer wel kan. Doen alsof zijn fitties met de media grappig/relevant zijn. Ons verbazen over het Telegraaf-gal waar Kaaghaat een picknick bij is. En laten we weer roemloos ten onder gaan.

Waar een klein land klein in kan zijn.

Emilie van Outeren