‘Tekort aan materiaal gaat voor vertraging in woningbouw zorgen’

Een recordaantal bouwbedrijven heeft last van schaarste in materiaal, wat volgens de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) Taco van Hoek bijna zeker voor vertragingen gaat zorgen in de productie van woningbouw. Meer dan 20 procent van de bedrijven ervaart nu al problemen in de productie vanwege de materiaaltekorten, volgens het EIB het hoogste aantal ooit gemeten, meldt BNR Nieuwsradio vrijdagochtend.

De woningbouw en utiliteitsbouw hebben het meeste last van materiaaltekort. Bouwbedrijven moeten zo’n vier tot zes weken extra wachten op onder meer pvc, hout en staal. Hoelang de vertragingen gaan duren is nog niet bekend. Eerdere materiaaltekorten in de bouw zorgden volgens de EIB-directeur niet direct voor lange vertragingen. De doelstellingen die zijn opgesteld binnen de woningbouw komen dan ook nog niet meteen in gevaar, aldus Van Hoek.

Oorzaak voor de tekorten is de coronacrisis, waardoor de bouwsector voor langere tijd stil lag. Nu de bouw weer op gang komt, gaat de vraag naar materialen in alle landen weer omhoog. De inkoopprijzen zijn daardoor ook een stuk hoger geworden: volgens Bouwend Nederland gaat het om prijsstijgingen van 25 tot 50 procent, wat weer gevolgen heeft voor de marges van bouwbedrijven.