‘Sprintster Richardson test positief op cannabisgebruik, mist mogelijk Spelen’

De Amerikaanse atleet Sha’Carri Richardson is positief getest op het gebruik van cannabis en mist daardoor mogelijk het koningsnummer op de Olympische Spelen van Tokio: de 100 meter sprint. Dat melden bronnen donderdag (lokale tijd) aan persbureau Reuters. De 21-jarige Richardson staat te boek als medaillekandidaat; ze liep vorige maand op een olympisch kwalificatietoernooi in de Verenigde Staten een tijd van 10,86 seconden. Op dat toernooi zou ze volgens Reuters positief hebben getest.

Als de positieve test klopt, zouden de resultaten van dat kwalificatietoernooi niet meetellen en zou Richardson haar winnende tijd kwijtraken. Ook op het Diamond League-toernooi in Zweden, dat dit weekend plaatsvindt, staat haar naam niet langer op de startlijst. De Amerikaanse atletiekfederatie zou volgens Reuters al een vervanger hebben benaderd: Jenna Prandini, die vierde werd op het bewuste kwalificatietoernooi.

Cannabis staat weliswaar op de dopinglijst van het wereldwijde dopingagentschap WADA, maar als atleten kunnen bewijzen dat ze het buiten hun sport om gebruikten, kan er in plaats van vier jaar een schorsing van drie maanden worden opgelegd. Als een betrapte sporter instemt met een vastgesteld behandelprogramma, kan de schorsing ook een maand bedragen. Bij drie maanden schorsing zou Richardson de Spelen overigens missen; de vrouwenfinale van de 100 meter staat gepland voor zaterdag 31 juli. Bij een schorsing van een maand zou de Texaanse nog mee kunnen doen op de 4×100 meter estafette, mocht ze daarvoor geselecteerd worden.

Later op vrijdag, om 13.00 uur Nederlandse tijd, is Richardson te gast in NBC-programma Good Morning America om een toelichting te geven. In de nacht van donderdag op vrijdag stuurde zijzelf een cryptische tweet uit: „Ik ben menselijk.”