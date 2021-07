Slachthuis in Epe moet voorlopig sluiten wegens dierenmishandeling

Slachthuis Gosschalk in het Gelderse Epe moet per direct sluiten, nadat afgelopen maandag video’s naar buiten kwamen waarop te zien was dat medewerkers van het bedrijf dieren mishandelden. Dat maakte demissionair minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Ze noemt de beelden die actiegroep Varkens in Nood undercover in het slachthuis maakte „gruwelijk” en vindt dat „deze excessen moeten stoppen”. Op dinsdag vroeg een Kamermeerderheid om de sluiting van Gosschalk.

Een lid van Varkens in Nood werkte een paar weken bij Gosschalk en legde met een verborgen camera vast hoe medewerkers dieren sloegen met peddels, ze stroomstoten toedienden en hoe een varken aan één oor weggesleept werd. In het slachthuis worden runderen en varkens geslacht. De voorlopige sluiting van het bedrijf kan alleen worden opgeheven als Gosschalk in gesprek gaat met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) „op basis van een gedegen plan van aanpak”.

In dat plan moet onder meer staan hoe in de toekomst wordt voorkomen dat medewerkers „opnieuw en structureel” dierenwelzijnsovertredingen begaan. Ook moet het adresseren hoe het bedrijf gaat verzekeren dat medewerkers die met levende dieren werken, daarvoor de juiste opleiding gevolgd hebben. Het bedrijf moet bovendien duidelijk maken welke slachtsnelheid het zal hanteren om ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn „goed gewaarborgd” is.

Varkens in Nood heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling door het slachthuis, waarop het Functioneel Parket op dinsdag besloot een strafrechtelijk onderzoek te starten. De NVWA zal het onderzoek uitvoeren. Naar aanleiding van de beelden had de NVWA slachthuis Gosschalk onder verscherpt toezicht geplaatst. Daarvoor stond het bedrijf al onder permanent toezicht, wat betekent dat er altijd dierenartsen aanwezig moesten zijn en dat er camera’s hingen. De misstanden bij Gosschalk zouden volgens een NVWA-woordvoeder niet eerder zijn opgemerkt omdat het een „heel groot bedrijf” is en incidenten daardoor over het hoofd werden gezien.