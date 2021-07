Rechtszaak over onzichtbaar kunstwerk van ca 1,5 bij 1,5 meter

De Amerikaanse kunstenaar Tom Miller gaat zijn Italiaanse collega Salvatore Garau aanklagen wegens plagiaat. In een rechtszaak wil Miller aantonen dat Garau aan de haal is gegaan met zijn idee voor een onzichtbaar kunstwerk. Dat meldt de Amerikaanse site Artnet.

Garau (1953) haalde begin juni het nieuws nadat hij bij het Milanese veilinghuis Art-Rite het „immateriële kunstwerk” Io Sono (‘Ik Ben’) liet veilen. Het gaat om een circa 1,5 bij 1,5 meter grote sculptuur uit 2020, waarvan Garau een getekend certificaat aanbood. Het werk was getaxeerd op 6.000 tot 9.000 euro, maar door de grote belangstelling bracht het uiteindelijk 14.820 euro op.

Volgens Garau vindt Ik Ben vorm in zijn eigen niets. „Het vacuüm is niets meer dan een ruimte vol energie.” De kunstenaar haalde er zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg bij, een van de belangrijkste resultaten van de kwantummechanica. De energie van zijn beeld zou worden gecondenseerd en omgezet in deeltjes in het hoofd van degenen die het werk ervaren.

Luchtblokken

Performance-kunstenaar Tom Miller beweert dat hij zijn onzichtbare sculptuur Nothing (‘Niets’) al in 2016 installeerde. Dat deed hij in zijn woonplaats Gainesville, op het Bo Diddley Community Plaza met de nodige fanfare. In de loop van vijf dagen verplaatste een team van arbeiders als mimespelers de benodigde luchtblokken. Tientallen mensen woonden destijds de onthulling van het onzichtbare Niets bij.

Miller heeft contact gezocht met Garau, zegt hij, maar beide kunstenaars konden niet tot een vergelijk komen. De Amerikaan wil dat Garau erkent dat hij met zijn idee aan de haal is gegaan.

Miller en Garau zijn overigens beslist niet de eerste kunstenaars die immateriële kunst maakten. Zo exposeerde de Franse kunstenaar Yves Klein in 1958 een lege galerieruimte en stelde zich een paar jaar later een „architectuur van lucht” voor. De Amerikaanse conceptuele beeldhouwer Tom Friedman installeerde in 1992 een onzichtbaar object op een sokkel en negen jaar later werd het verkocht voor zo’n 25.000 euro.