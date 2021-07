Eurosceptische partijen trekken samen op tegen EU

Vijftien rechts-conservatieve partijen uit veertien Europese landen keren zich gezamenlijk tegen verdere integratie binnen de Europese Unie. In een vrijdag gepubliceerde verklaring schrijven ze dat de EU op weg is naar een ‘Europese Superstaat’, ten koste van nationale waarden en tradities. Ze willen wel samenwerken, maar bevoegdheden van de lidstaten moeten leidend zijn.

De verklaring is ondertekend door de nationalistische partijen van Europa, zoals Rassemblement National uit Frankrijk, Fidesz uit Hongarije, PiS uit Polen, FPÖ uit Oostenrijk, Lega en het extreemrechtse Fratelli d’Italia uit Italië, Vox uit Spanje en Vlaams Belang uit België.

De Nederlandse partij JA21 staat er ook bij, maar dat is volgens de partij een misverstand: „De verklaring is niet getekend en gaat ook niet getekend worden.” Forum voor Democratie en PVV, niet op de lijst, zijn voor een Nexit: uittreding van Nederland uit de EU.

Aanleiding voor de verklaring is de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’, een reeks evenementen waarbij Europese burgers dit jaar hun mening kunnen geven. De ondertekenaars vinden dat de EU hervormd moet worden omdat „de EU een bron wordt van problemen, onrust en onzekerheid”. „De EU wordt meer en meer een instrument van radicale krachten die een culturele en religieuze transformatie willen doorvoeren, en uiteindelijk een natieloos Europa.”

De partijen benadrukken het belang van de ‘Joods-Christelijke erfenis’ voor Europa, en het gezin als „fundamentele eenheid van onze naties”. Op Twitter meldt de Hongaarse minister voor familiezaken, Katalin Novák: „We zullen Europa verdedigen tegen agressieve pogingen om het te veranderen, en we zullen het houden zoals het is: een divers Christelijk continent waar we ons allemaal thuis kunnen voelen.”

Volgens Marine Le Pen, voorzitter van Rassemblement National, is de verklaring een „eerste steen van een grote alliantie in het Europees Parlement”. De voormannen van Fidesz, PiS en Lega, die in april samenkwamen in Boedapest, zinspeelden al eerder op politieke samenwerking. In het Europees Parlement (EP) zijn de betrokken partijen nu nog lid van verschillende groepen en lopen hun ideeën, bijvoorbeeld over de relatie met Rusland, behoorlijk uiteen. Fidesz is sinds maart ‘dakloos’ in het EP.