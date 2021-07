Rechter: complotdenkers moeten stoppen met online verhalen over Bodegraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een kort geding gewonnen tegen drie mannen die online complottheorieën verspreidden over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. De mannen moeten daarom per direct stoppen met hun verhalen en de posts waarin ze medestanders oproepen tot actie. Daarnaast moeten de zij hun eerder gepubliceerde verhalen van internet verwijderen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten.

Volgens de rechtbank is er geen enkel bewijs voor de beweringen van de mannen, die zeggen dat er slachtoffers van het pedofielennetwerk zouden liggen op de begraafplaats Vredehof in Bodegraven. Ze noemen namen van vermeende slachtoffers, daders en medeplichtigen van het netwerk en roepen medestanders op om actief tegen het netwerk in actie te komen. Medewerkers van de gemeente werden daardoor negatief benaderd en de begraafplaats werd begin dit jaar overspoeld met bloemen en brieven aan de ‘slachtoffers’. Nabestaanden van overledenen op de begraafplaats stelden destijds al dat er niets klopte van de beweringen dat hun geliefden slachtoffer werden van een pedonetwerk. Er is nog steeds een noodverordening van kracht op de begraafplaats om de grafrust te waarborgen.

Binnen 48 uur

De gemeente spande eind mei het kort geding aan tegen de drie mannen voor „verstoring van de openbare orde middels het doen van onrechtmatige uitlatingen op het internet”. Door de uitspraak van de rechter is het voor de mannen nu verboden om locaties binnen de gemeente of personen in verband te brengen met hun theorie over een ‘pedonetwerk’. Ook mogen zij medestanders niet meer oproepen tot acties. Als de drie complotdenkers zich hier niet aan houden en hun verhalen niet binnen 48 uur na de uitspraak verwijderen, moeten ze per persoon per dag een dwangsom betalen van vijfduizend euro. Dit kan maximaal oplopen tot 200.000 euro.

De rechtbank gaf aan in deze zaak het belang van de gemeente en van inwoners om niet ongefundeerde verdachtmakingen te ervaren, boven dat van de vrijheid voor meningsuiting te stellen. Vanwege de verstrekkende gevolgen van de beweringen van de mannen over kindermisbruik, mag volgens de rechtbank verwacht worden dat de mannen deze aantijgingen alleen publiekelijk naar buiten brengen als zij hiervoor feitelijke onderbouwing hebben. „De ‘hervonden herinneringen’ van de mannen vormen geen objectief bewijs”, aldus de rechtbank.