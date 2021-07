Johan Remkes stopt betalingen Limburg voor lobby Tour de France

De provincie Limburg heeft jarenlang de Nederlandse vertegenwoordiger van het Franse bedrijf ASO, de organisator van de Tour de France, geld betaald om de ASO ertoe te bewegen een Touretappe in Limburg te houden. Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes heeft vier weken geleden een einde gemaakt aan de betalingen.

Dat blijkt uit antwoorden van de provincie, na vragen van NRC. Het gaat om oud-wielrenner en oud-journalist Bennie Ceulen (69). Limburg betaalde hem tussen 2013 en 2020 jaarlijks bedragen tot 35.000 euro. Dat liep in negen jaar op tot een totaal van 320.650 euro, inclusief BTW. Een Touretappe leverde het Limburg niet op.

Een woordvoerder van de provincie bevestigt het stoppen van de betalingen: „Er is besloten om geen nieuwe opdracht te verstrekken, aan wie dan ook, om de provincie Limburg te ondersteunen bij de lobby voor de Tour de France.”

In negen jaar tijd leverde Ceulen volgens de provincie nooit een schriftelijke evaluatie in over zijn inzet en het resultaat van zijn werk. Dat is hem inmiddels wel gevraagd. „Deze evaluatie moeten wij nog ontvangen en beoordelen.”

Dat hij nooit een evaluatie maakte, is volgens Ceulen niet vreemd. „Het is vertrouwelijk werk. Iets aparts. Maar er waren wel mondelinge evaluaties met de gedeputeerden. En ik schreef adviezen, en maakte het gros van de bidbooks en brochures.” Dat zijn lobby in negen jaar tijd geen etappe opleverde, is volgens hem evenmin vreemd. Ceulen: „Dit is werk van de lange adem. Het kan tien tot vijftien jaar duren voordat je een kans maakt.”

Ceulen zelf maakte er geen geheim van dat hij lobbyde voor Limburg. In een nieuwsbrief van de Nederlandse Sport Pers, de organisatie van sportjournalisten, zei hij in 2017: „Ik doe wat lobbywerk voor de provincie. Ik heb directe contacten met de ASO, de organisator van de Tour de France. Ik ben hun contactman bij evenementen in Nederland.” Over betalingen sprak hij niet.

Ceulen zegt nu dat ASO wist van zijn lobbywerk. Of ASO ook wist dat hij betaald werd? Ceulen: „Ik neem aan dat ze dat wisten. Maar we hebben het er eigenlijk nooit over gehad.” Volgens Ceulen betaalde ASO hem alleen als de Tour in Nederland was. Dat was het geval in 2015, toen het peloton van Utrecht, via Rotterdam naar Zeeland koerste. Ook in dat jaar werd Ceulen door Limburg betaald.

Integriteitsaffaire

Politiek verantwoordelijk voor de betalingen was, onder meer, de inmiddels opgestapte gedeputeerde Ger Koopmans (CDA). Hij nam, net als de rest van de gedeputeerden en commissaris van de koning Theo Bovens, ontslag in de recente integriteitsaffaire rond natuurstichting IKL.

Volgens de provincie is het aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om te bepalen „of er in de toekomst weer een Limburgse Tour-lobby tot stand komt.” Dat college is vrijdag geïnstalleerd.

750.000 euro voor Sunweb

Vertegenwoordiger Ceulen van de Amaury Sport Organisation (ASO) was tot eind 2018 tevens de perschef van wielerploeg Sunweb. Hij legde de contacten tussen de ploeg en de provincie Limburg.

In 2017 besloot Limburg, op voorstel van toenmalige gedeputeerde van sport Ger Koopmans, om Sunweb drie jaar te sponsoren. Dat kostte de provincie 750.000 euro. In 2017 fietste de Maastrichtenaar Tom Dumoulin nog bij Sunweb. Twee jaar nadat Limburg zijn ploeg was gaan sponsoren, stapte Dumoulin over naar de concurrent, Jumbo-Visma.

Bennie Ceulen, ooit ploegmakker van Tourwinnaars Bernard Hinault en Lucien van Impe, trad tevens op als mentor van Tom Dumoulin. Hij steunde hem in de Giro van 2017, toen Dumoulin won, en een jaar later in de Tour de France, toen Dumoulin als tweede finishte.

Ceulen, na zijn wielerloopbaan ook journalist bij het Limburgs Dagblad en De Limburger, is sinds 1989 de Nederlandse gedelegeerde van Tourorganisator ASO. De laatste keer dat de Tour Limburg aandeed was in 2006. De derde etappe, vanuit het Luxemburgse Esch-sur-Alzette, eindigde bovenop de Cauberg.

Wielerprovincie Limburg

De opvolger van Ger Koopmans als gedeputeerde voor sport, de eveneens opgestapte VVD’er Joost van den Akker, maakte vorig jaar nog bekend dat Limburg „vol” inzet op het binnenhalen van een Touretappe. In augustus vorig jaar werd nog een bidbook overhandigd aan de Tourorganisatie.

De provincie sprak ook met Tourdirecteur Christian Prudhomme. Tegen de regionale zender L1 zei Van den Akker: „Wij hebben met onze delegatie in Parijs een uur lang gesproken met Christian Prudhomme. Zoals de Tour hoort bij Frankrijk, hoort het wielrennen bij Limburg. We vinden het tijd dat de Tour weer naar Limburg komt en we willen daarin investeren.”

