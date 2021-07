Is deze schrijfster het best bewaarde geheim van Nederland?

Het nieuwe boek van Nicolien Mizee, Hoog en laag springen, krijgt vijf ballen in NRC. Voor fijnproevers geldt Mizee (1965) al jarenlang als een van de beste schrijfsters van Nederland – eerder werd ze genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Toch is zij bij het grotere publiek minder bekend. Ten onrechte, vinden literair redacteur Thomas de Veen en recensent en schrijfster Roos van Rijswijk, die in deze aflevering aanschuiven bij presentator Michel Krielaars om te praten over deze onaangepaste vrouw uit een welgestelde Haarlemse familie. Van ,,briljant geschreven” tot ,,een goeroe” – wat maakt Mizee zo bijzonder en geliefd?

