Heetste dorp tijdens hittegolf in Canada verwoest door natuurbrand

Het Canadese dorp waar deze week tijdens een extreme hittegolf een landelijk temperatuurrecord werd gevestigd van 49,5 graden Celsius, is donderdag grotendeels verwoest door een hevige natuurbrand, nadat de ongeveer duizend inwoners hun huizen in grote haast moesten verlaten.

Het dorp Lytton, in de provincie British Columbia ten noordoosten van Vancouver, is voor negentig procent in de as gelegd door de brand, hebben de autoriteiten gemeld. Het vuur, dat werd aangewakkerd door de hoge temperaturen en een harde, warme wind, overrompelde de plaats in korte tijd.

Ongeveer duizend inwoners sloegen woensdagavond op de vlucht nadat de burgemeester een evacuatiebevel uitvaardigde. Er zijn geen berichten over slachtoffers, maar het lot van sommige inwoners is onbekend. Bewoners zijn opgevangen in andere gemeenschappen, waaronder Lillooet, zo’n 63 kilometer ten noorden van Lytton.

„Binnen ongeveer vijftien minuten was het hele dorp opgeslokt door vuur”, zei de burgemeester, Jan Polderman, tegen de BBC. Hij zei „geluk te hebben gehad dat ik het er levend vanaf heb gebracht”.

Omgeving afgezet

Op luchtfoto’s is te zien dat de meeste gebouwen in de gemeenschap, waaronder het centrum en een kliniek, met de grond gelijk zijn gemaakt. Wegens aanhoudende brand in de omgeving is het nog te gevaarlijk voor inwoners om terug te keren. De omgeving is afgezet door de autoriteiten. De politie zoekt in het dorp naar overlevenden.

Inwoonster Kasey Johnny heeft nog niet vernomen van haar neef, nicht en oom, zei ze met tranen in haar ogen tegen de Canadese omroep CBC. „Het is erg moeilijk, een hoop mensen hebben hun huizen verloren.”

Lytton, gelegen in een beboste riviervallei in de westelijke provincie, werd deze week bekend als de plaats die drie maal achtereen het temperatuurrecord aller tijden voor heel Canada brak. Dinsdag liep de temperatuur er op tot ruim 49 graden Celsius tijdens de extreme hittegolf in de regio, die volgens meteorologen wordt veroorzaakt door een ‘hittekoepel’ over het gebied.

De natuurbrand in de omgeving van Lytton beslaat een gebied van ongeveer tachtig vierkante kilometer. Het vuur woedt in bos dat door de extreme hitte is uitgedroogd. De harde wind heeft het effect van een steekvlam. In totaal woeden er inmiddels tientallen natuurbranden in British Columbia.