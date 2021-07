België - Italië is de kraker van de kwartfinales

De campagne waarin de Snollebollekes en de bijbehorende ‘juichcape’ centraal staan, was al een investering van ruim 11 miljoen euro. De supermarkt heeft daardoor veel meer uitgegeven dan Albert Heijn, de grootste concurrent van Jumbo. De AH gaf bijna 8 miljoen euro uit aan reclame. Ook andere ketens besteedden veel minder aan reclame rondom het EK en de sportzomer: Lidl gaf 6 miljoen euro uit, Plus ruim 3 miljoen en Aldi zo’n 800.000.

Van alle supermarktketens heeft Jumbo tot nu toe het meeste geld uitgegeven aan reclame rondom het Europees Kampioenschap voetbal en de sportzomer. Dat blijkt uit een inventarisatie van mediaregistratiebureau Adfact vrijdag. De keten heeft 19,5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op radio, televisie, in kranten, tijdschriften en aan buitenreclames. Er is niet gekeken naar online reclame.

Duitse voetballer Toni Kroos stopt met interlandcarrière

De achtste EK-finale waarin de Duitse ploeg van Engeland verloor, was de laatste interlandwedstrijd van middenvelder Toni Kroos. Hij maakte op vrijdagmiddag via Instagram bekend dat hij stopt met zijn interlandcarrière. „Ik heb 106 keer voor Duitsland gespeeld”, schrijft hij. „Er komt geen andere keer.” Afgelopen dinsdag won Engeland van Duitsland met 2-0.

Kroos noemt als reden dat hij zich volledig wil concentreren op zijn „doelen bij Real Madrid”, waar hij sinds 2014 speelt. Hij wil daarnaast meer tijd vrijmaken voor zijn vrouw en drie kinderen. In de 106 wedstrijden die Kroos voor Duitsland speelde, scoorde hij zeventien keer. Hij deed mee aan drie EK’s en drie WK’s. Hij speelde ook toen Duitsland in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië.