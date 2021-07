De 57-jarige vermeende drugsbaron Tse Chi Lop mag worden uitgeleverd aan Australië. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. Hij is eerder dit jaar in Nederland opgepakt op verzoek van de Australische autoriteiten, die hem willen vervolgen voor zijn betrokkenheid bij drugssmokkel.

De advocaat van de Canadees had de rechtbank gevraagd om die uitzetting te voorkomen. Hij vreest dat de verdachte in Australië geen eerlijk proces zal krijgen. Formeel vraagt Australië de uitlevering van de verdachte omdat hij enkele tientallen kilo’s harddrugs in 2013 zou hebben ingevoerd, meldt persbureau ANP. Australische media zeggen echter dat de drugsbaron verantwoordelijk zou zijn voor 70 procent van alle drugs die Australië binnenkomt. Zijn advocaat vreest daarom dat de Australiërs de aanklacht later gaan uitbreiden.

Lees meer over crystal meth in Azië: De Gouden Driehoek is het grootste meth-lab ter wereld

De rechter heeft vertrouwen in het Australische rechtssysteem. „Of de verdachte in Australië vervolgd zal worden voor nog meer feiten is nog niet gebleken”, zegt de rechter. „Mocht Australië dat toch van plan zijn, dan kan dat niet zo maar. Australië heeft dan toestemming nodig van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid.”

De man, die ook wel de ‘El Chapo van Azië’ wordt genoemd, was ten tijde van zijn arrestatie een van ‘s werelds meest gezochte criminelen. Hij zou aan het hoofd staan van het Sam Gor-syndicaat, een internationaal drugsimperium. In 2019 dook zijn naam voor het eerst op in een Australisch onderzoek. Het syndicaat houdt zich met name bezig met de smokkel van heroïne en crystal meth uit meerdere landen in Azië.