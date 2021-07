Ruim 13.000 bedrijven opgeheven tijdens pandemie ondanks coronasteun

Zeker 13.000 bedrijven die tussen april 2002 tot en met maart 2021 gebruikmaakten van coronasteun van de overheid zijn alsnog opgeheven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal maakten 586.000 bedrijven gebruik van coronasteun in deze periode. Waar 2 procent van de bedrijven die gebruikmaakten van coronasteun werden opgeheven, lag dat percentage hoger bij bedrijven die geen gebruikmaakten van coronasteun: 9 procent.

Naast dat een bedrijf kan worden opgeheven, kan het volledig of voor een deel failliet worden verklaard. Dat gebeurde in de periode van april 2020 tot en met maart 2021 bij 2.200 bedrijven. 1.200 van deze bedrijven maakte gebruik van een steunmaatregel. Desondanks ligt het aantal faillissementen in Nederland historisch laag, terwijl in de meeste Europese landen juist sprake is van een stijging in faillissementen.

1 op de 7 (deels) failliete bedrijven met steun kwamen uit de horecasector, een sector waar ook de meeste bedrijven werden opgeheven. Ruim 3 procent van de horecabedrijven met steun werd opgeheven, al is de horeca ook de sector waar het meest gebruik werd gemaakt van steunmaatregelen. Daarnaast werden 17 procent van de horecabedrijven die geen coronasteun ontvingen opgeheven.