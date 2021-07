Boegbeeld Groninger Gasberaad stapt op, club beraadt zich over toekomst

Het gezicht van het Groninger Gasberaad, Susan Top, trekt zich terug uit onvrede over de gebrekkige slagkracht van de belangengroep. Dat heeft zij vrijdag bekendgemaakt. Het Groninger Gasberaad zegt de keuze van Top - die de secretaris van de organisatie is - te begrijpen en zich deze zomer te zullen „herbezinnen” over de eigen toekomst. De „worsteling” die Top doormaakt, herkent voorzitter Jan Wigboldus naar eigen zeggen. „We zijn begonnen als constructieve gesprekspartner, maar komen steeds meer in de rol van tandeloze waakhond.”

Het Groninger Gasberaad komt op voor de belangen van slachtoffers van de aardbevingen in de provincie, die het gevolg zijn van gaswinning. Volgens Top zijn er momenteel echter onvoldoende mogelijkheden om de belangen van gedupeerde Groningers effectief te behartigen, onder meer door de opheffing van overlegorgaan de Maatschappelijke Stuurgroep in 2019, die elke zes weken samen kwam.

Sindsdien is er volgens Top geen formele adviespositie meer voor maatschappelijke organisaties zoals het Gasberaad; geen vast moment waarop alle betrokkenen regelmatig samenkomen en serieuze invloed kunnen uitoefenen. De gesprekken die de club sindsdien met betrokkenen - onder meer de overheid - voert, hebben volgens Top „steeds meer het karakter gekregen van achteraf informeren en uitleggen”.

Top, die zich inzette voor het Groninger Gasberaad sinds de oprichting ervan in 2016, vertrekt op 1 oktober van dit jaar. Rondom die datum wil het Gasberaad meer duidelijkheid geven over de te varen koers. Of het Gasberaad zich bezint op een eventuele opheffing wil voorzitter Wigboldus desgevraagd niet zeggen.