Biertje? € 203,05

Zou er iemand wakker liggen van de nieuwe alcoholwet? Nooit meer twee kratjes voor de prijs van één. Hoogstens nog drie voor de prijs van vier. Alleen de JOVD, die er op het laatste moment lucht van had gekregen, trok naar de Tweede Kamer en stapelde ijlings een bierkratkasteel bij elkaar voor de ingang. Roerloos hingen de blauwe vlaggen van de VVD-jongerenbeweging in de druilregen.

Dat het iedereen koud laat, bewijst ergens wel hun punt. Ik verdiepte me in de totstandkoming van de wet en stuitte op een zinnetje van staatssecretaris Paul Blokhuis, van de ChristenUnie, aan wie we dit wondermiddel tegen alcoholmisbruik danken. Blokhuis schrijft, in reactie op vragen uit de Kamer: „De precieze gedragseffecten van het verbod op prijsacties van meer dan 25% kennen we niet.”

Die laat hij daarom over twee jaar onderzoeken. Curieus wel. Dat dit probleemdrinken tegen zou gaan is dus slechts een educated guess. De wet is een gedragswetenschappelijk experiment dat die hypothese moet toetsen.

Wat denk je? Zal een verbod op stunten met ruitenwisvloeistof de files tegengaan? Geen idee, de precieze gedragseffecten kennen we niet, ik schrijf wel een wetsvoorstel, dan gaan we het uittesten.

Mijn ongeschoolde gok is dat het geen lor uitmaakt. Althans: niet voor de consument. De veeldrinker betaalt meer of stapt over op budgetbier. Alleen bij de brouwers zal het zorgen voor beroering. Een structurele prijsverlaging, een concurrentieslag met B-merken, gratis glazen erbij? Het zal er gaan rommelen.

Als verstoring van de interne markt de enige opbrengst is, mag je je afvragen of je wetgeving wel moet inzetten als experiment, met een complete branche als laboratorium.

Zinniger is die alcoholwet als het gaat om verkoop of doorverkoop aan minderjarigen. Daarop wordt de controle eindelijk serieuzer. Aan de Grote Markt in Den Haag plaatste horecaondernemer Maarten Hinloopen samen met Paul Blokhuis donderdagmiddag symbolisch een tapruitertje: „Biertje? 18-plus: €3,05. 18-min: € 203,05.”

Zowel de gever als de minderjarige ontvanger riskeren immers 100 euro boete. Een goede zaak, vindt Hinloopen, die nu ook zelf niet meer hoeft te handhaven. „Voorheen moest een 21-jarige medewerker in discussie met ouders die hun minderjarigen drank doorgaven op het terras. Nu krijgen zíj zelf de boete. Een sterker uitgangspunt.”

De campagne, met bierviltjes en posters, kan helpen het bewustzijn bij ouders te vergroten. Maar de grote verandering moet toch komen van de supermarkten en slijterijen, denkt hij. “Hier op het terras hebben we te maken met jongeren die zelf sterkedrank meenemen en dat stiekem mixen met non-alcohol. De echte verandering zal niet zozeer van de horeca moeten komen. Daar zijn wij te duur voor.”

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.