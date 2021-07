Amerikanen verlaten belangrijkste basis in Afghanistan

Amerikaanse militairen hebben vrijdag Bagram in Afghanistan verlaten, de belangrijkste luchtmachtbasis in de strijd tegen de Taliban. Ook enkele NAVO-militairen die daar gestationeerd waren, zijn vertrokken. Dat melden meerdere bronnen uit het Amerikaanse leger aan internationale media en persbureaus. De terugtrekking uit de basis is een belangrijke stap voor de Verenigde Staten en geeft volgens persbureau AP aan dat het volledige vertrek van het leger uit Afghanistan aanstaande is, maanden voor de door president Joe Biden gestelde deadline van 11 september.

Bagram ligt ongeveer 50 kilometer ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul en kan zo’n tienduizend militairen herbergen. In de afgelopen twintig jaar zijn tienduizenden het land via de basis ingekomen. Die is inmiddels uitgegroeid tot een kleine stad met sportscholen, winkels en theaters. De basis komt nu in handen van de Afghaanse regering. Een bron zegt tegen Reuters dat de overhandiging zaterdag plaatsvindt, tijdens een officiële ceremonie.

Biden gaf eerder dit jaar aan dat hij voor 11 september alle Amerikaanse militairen uit Afghanistan wilde halen, twintig jaar na de voor Amerikanen zo beladen datum van 9/11. Er zijn nu nog zo’n 2.500 tot 3.000 militairen in het hele land. Inmiddels zijn al meerdere bases overgedragen aan de Afghaanse regering, zoals de grote basis bij Kandahar.

Sinds de aankondiging van het vertrek van de Amerikanen is het geweld in het land toegenomen. De Taliban voeren vaker aanvallen uit, waardoor er zorgen zijn over de veiligheid in het land. Zo kwamen in mei zeker 68 leerlingen om het leven na een aanslag op een middelbare school in Kabul, waarvoor de regering de Taliban verantwoordelijk houdt. De meeste slachtoffers waren meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Biden heeft vorige maand tegen de Afghaanse president Ashraf Gani gezegd dat de Afghanen nu zelf moeten beslissen over hun toekomst. De Amerikanen vertrekken niet volledig: zo’n 650 man blijft achter om de ambassade te bewaken. De VS zullen alleen betrokken blijven bij de antiterreurstrijd.