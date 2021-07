Amerikaanse justitie schort federale executies voorlopig op

In de Verenigde Staten worden voorlopig geen federale executies meer uitgevoerd. Minister van Justitie Merrick Garland maakte donderdagavond (lokale tijd) bekend dat hij een onderzoek instelt naar de manier waarop de federale doodstraf wordt ingezet. Critici betogen dat de zwaarste straf vaker wordt uitgesproken tegen zwarte Amerikanen dan tegen witte staatsburgers. Ook komt er een onderzoek naar de gevolgen van pentobarbital, het dodelijke middel waarmee terdoodveroordeelden worden geïnjecteerd bij de executie; volgens sommigen zouden de terdoodveroordeelden nog flinke pijn lijden op hun laatste momenten.

„Het ministerie van Justitie moet zich ervan verzekeren dat iedereen die onder federale wet is opgesloten, niet alleen de Grondwettelijke rechten heeft, maar ook eerlijk en humaan wordt behandeld”, aldus Garland. „Dat geldt nog zwaarder voor terdoodveroordeelden.” Terwijl het federale onderzoek loopt worden er weliswaar geen executies meer uitgevoerd, maar kan de doodstraf nog steeds worden geëist en opgelegd in federale zaken. Ook zullen er nog steeds Amerikanen op death row worden geëxecuteerd, als zij door een rechter op staatsniveau zijn veroordeeld.

Jarenlang waren er geen federale executies meer voltrokken, maar onder de vorige president Donald Trump werd het executieprogramma weer opgestart. In de laatste zes maanden van Trumps presidentschap werden dertien terdoodveroordeelden geëxecuteerd. De protocollen die Trumps voormalige justitieminister William Barr invoerde, worden door Garland eveneens onderzocht. Over het algemeen is de doodstraf op zijn retour en neemt ook de steun ervoor af, na een piek in de jaren 90. Volgens recent onderzoek van het Death Penalty Information Center in Washington DC staat nog zo’n 55 procent van de Amerikanen er positief tegenover. Ook president Biden spreekt zich tegenwoordig uit tegen de doodstraf, hoewel hij in de jaren 90 meeschreef aan wetgeving die de federale doodstraf mogelijk maakt.