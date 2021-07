Amerikaanse Boy Scouts schikt voor 850 miljoen dollar over seksueel misbruik

Ongeveer 60.000 Amerikanen hebben met de Amerikaanse padvinderijorganisatie Boy Scouts of America (BSA) een schikking gesloten van 850 miljoen dollar (zo’n 718 miljoen euro) vanwege de aanklachten van seksueel misbruik binnen de organisatie. Dat meldden Amerikaanse media donderdagavond. Miljoenen Amerikanen zijn in hun jeugd lid geweest van de scoutingvereniging in de Verenigde Staten. Uit onderzoek van de BSA zelf bleek echter dat tussen 1946 en 2016 sowieso 12.254 kinderen slachtoffer waren van seksueel misbruik door in elk geval 7.819 daders. De vereniging vroeg daarom in februari vorig jaar al faillissement aan, in afwachting van de schadeclaims.

BSA bereikte de schikking met de grootste groepen die de belangen van de misbruikslachtoffers behartigen, zoals het daarvoor opgerichte Coalition of Abused Scouts for Justice. De meeste vermeende slachtoffers hebben al ingestemd met de schikking. In een verklaring van de non-profitorganisatie staat dat dit een belangrijke mijlpaal is en dat de BSA ervoor wil zorgen dat „overlevenden van misbruik op een juiste manier gecompenseerd worden” en de missie van de scouting behouden wordt. In de missie stelt de vereniging dat ze middels de padvinderij jonge mensen wil voorbereiden op het maken van ethische en morele keuzes in hun leven.

Een rechter moet de schikking nog goedkeuren. Daarnaast is het mogelijk dat verzekeraars nog bezwaar indienen, bijvoorbeeld omdat ze zelf uitbetalingen willen ontvangen van de BSA. De Boy Scouts vroeg faillissement aan nadat honderden klachten van seksueel misbruik werden ingediend in verschillende staten. Dit faillissement geldt voor de nationale organisatie en dus niet de lokale Boy Scouts-verenigingen.