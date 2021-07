VPRO start onderzoek naar Kaag-documentaire na kritiek

De VPRO start „op korte termijn” een onderzoek naar de gang van zaken rond inmenging van D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken bij een documentaire die in opdracht van de omroep werd gemaakt. Dat schrijft de VPRO donderdag in een verklaring van de hoofdredactie. Dinsdag werd bekend dat D66 zich heeft bemoeid met de inhoud van een televisiedocumentaire over minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingen en partijleider Sigrid Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende.

Hoofdredacteur Stan van Engelen laat weten dat „al die kritiek op sociale media en de vele kritische vragen vanuit de media” bij de medewerkers van de VPRO „hard binnen” is gekomen. Toch weerspreekt hij de beschuldiging dat D66 en het ministerie „vergaande invloed” zouden hebben gehad op de inhoud van de film. „Wij vinden dat dat niet het geval is.” Volgens Van Engelen heeft documentairemaakster Shuchen Tan „deze film gemaakt zoals zij deze wilde maken, de keuzes die zijn gemaakt zijn haar eigen keuzes geweest”.

Autogordel

In de documentaire is de minister te zien in een rijdende auto zonder gordel om. Over het verwijderen van deze beelden is tussen de filmmakers en D66 contact geweest. Uiteindelijk is de scène in de film gebleven. Van Engelen schrijft hierover: „Het is niet goed geweest om mee te denken over een mogelijke technische oplossing van iets dat uiteindelijk het probleem van de geportretteerde minister was.” Dat de partij en het ministerie voor vertoning om inzage vroegen, noemt hij „begrijpelijk”, omdat de minister in de film ook privé te zien is.

Van Engelen vindt wel dat afspraken over eventuele aanpassingen vooraf beter vastgelegd hadden moeten worden en dat deze afspraken openbaar hadden moeten zijn „zodat iedereen weet onder welke werkafspraken de film tot stand is gekomen”. De ombudsman van de NPO is al een onderzoek gestart naar de totstandkoming van de documentaire, het Commissariaat voor de Media gaat de kwestie waarschijnlijk ook bekijken.