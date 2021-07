Verguisde pleitbezorger van de oorlog in Irak

Tweemaal in zijn lange carrière in Washington diende de strijdlustige Republikein Donald Rumsfeld als minister van Defensie van de Verenigde Staten. Onder de Republikeinse president Gerald Ford werd de vlijmscherpe conservatief in 1975, op zijn 43e, voor veertien maanden de jongste baas van het Pentagon. Onder president George W. Bush werd hij van 2001 tot 2006 de oudste - en de enige die ooit terugkeerde op de post.

Rumsfeld, die dinsdag op 88-jarige leeftijd is overleden in zijn woonplaats Taos in de staat New Mexico, werd vooral dankzij de tweede benoeming één van de invloedrijkste ministers van Defensie uit de Amerikaanse geschiedenis. Voor de assertieve Republikein, die eerder onder meer NAVO-ambassadeur was onder president Richard Nixon, stafchef in het Witte Huis van Ford, en Midden-Oostengezant van Ronald Reagan, was het de kroon op zijn politieke loopbaan - die echter ook een roemloos einde betekende.

Leidde Rumsfeld, bijgenaamd ‘Rummy’, het Pentagon in eerste instantie tijdens de Koude Oorlog, de tweede keer werd zijn ministerschap gedomineerd door de strijd tegen terrorisme na de aanslagen van 11 september 2001 - en vooral de omstreden invasie van Irak. Hij was aanwezig op het Pentagon toen het gebouw die dag werd getroffen door een gekaapt vliegtuig, en hielp persoonlijk om gewonden af te voeren.

Snel daarna kreeg de havik Rumsfeld, een voormalige luchtmachtpiloot en een intellectueel zwaargewicht, nationale populariteit toen Amerikaanse militairen eind 2001 met gemak het Talibaanregime van Afghanistan omver wierpen. Dat bewind had een veilig heenkomen geboden aan de terreurgroep Al-Qaeda, onder wie leider Osama bin Laden, het brein achter de terreuraanslagen.

Architect van de Irak-oorlog

Maar de als arrogant beschouwde minister overspeelde zijn hand op dramatische wijze met de invasie van Irak in 2003. Rumsfeld werd de architect van dat conflict, dat na een eveneens vlotte omverwerping van de toenmalige president Saddam Hoessein ontaardde in een jarenlange bloedige burgeroorlog, waarbij meer dan 4.400 Amerikanen en grote aantallen Irakezen om het leven kwamen.

Als belangrijkste woordvoerder en pleitbezorger van de oorlog in Irak werd Rumsfeld een van de bekendste gezichten van de regering-Bush - en een van diens meest verguisde ministers. De sluwe bewindsman versloeg meer gematigde collega’s als minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell om invloed binnen de regering - en kreeg uiteindelijk een groot deel van de schuld voor het Amerikaanse falen in Irak.

Hem werd - behalve de onjuistheid van het motief voor de oorlog, het vermeende Iraakse bezit van massavernietigingswapens - vooral verweten dat het Pentagon met een te kleine troepenmacht aan de invasie was begonnen, zonder rekening te houden met wat er na de val van Saddam zou gebeuren. Dat gebruik van een minimale troepenmacht werd bekend als de ‘Rumsfeld Doctrine’.

Bovendien kreeg hij felle kritiek om de manier waarop de VS gevangenen mishandelden, met name in de onder hem opgezette terreurgevangenis in Guantanamo Bay in Cuba en de Iraakse gevangenis Abu Ghraib. Beelden van Amerikaanse militairen die daar Iraakse gevangenen mishandelden en vernederden tastten de geloofwaardigheid van de VS wereldwijd aan. Critici, onder wie leden van het Congres, meenden dat Rumsfeld voor de misstanden moest worden vervolgd.

Anti-oorlogssentiment

Naar aanleiding van het schandaal rond Abu Ghraib bood Rumsfeld tweemaal zijn ontslag aan Bush aan - wat door de president werd geweigerd. Pas na de tussentijdse verkiezingen van 2006, waarbij de Republikeinen de controle over beide huizen van het Congres verloren onder invloed van groeiend anti-oorlogssentiment, verving Bush Rumsfeld door oud-CIA-baas Robert Gates.

Met verve ging de als arrogant beschouwde Rumsfeld tot die tijd publiekelijk de confrontatie aan met politieke tegenstanders en de media. Hij kreeg landelijke bekendheid om zijn filosofisch getinte mijmeringen tijdens mediabriefings. Wereldberoemd werd zijn observatie in 2002, voor de invasie van Irak, over ‘bekende en onbekende bekenden’. Gevraagd of Irak massavernietigingswapens zou leveren aan terroristen, zei hij: „Berichten waarin staat dat iets niet is gebeurd vind ik altijd interessant, want zoals we weten zijn er bekende bekenden. Er zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten. We weten ook dat er bekende onbekenden zijn. Dat wil zeggen, we weten dat er sommige dingen zijn die we niet weten. Maar er zijn ook onbekende onbekenden - de dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten.”

Het werd een gevleugelde uitspraak, waaraan de titel van zijn memoires, Known and Unknown werd ontleend. Ook publiceerde hij ‘Rumfeld’s Rules’, een compilatie van gevatte wijsheden, waaronder: „als je niet wordt bekritiseerd, doe je waarschijnlijk niet veel”.

Na zijn ministerschap rcihtte Rumsfeld, die schatrijk was door een reeks topfuncties in het Amerikaanse bedrijfsleven in de decennia tussen zijn ministerschappen in, een stichting op voor leiderschap en publieke dienst. Hij overleed aan Multipel Myeloom, een kanker van plasmacellen. Zijn overlijden werd woensdag bekendgemaakt door zijn familie, onder wie zijn echtgenote en drie kinderen.

Misbruik en marteling

Reacties op zijn overlijden zijn zeer verdeeld. Oud-president Bush prees Rumsfeld om zijn „kracht, vaardigheid en eer”. Maar Jameel Jaffer, een voormalige juridische vicedirecteur van de American Civil Liberties Union, schreef op Twitter: „Rumsfeld gaf het bevel dat leidde tot het misbruik en de marteling van honderden gevangenen in Amerikaanse hechtenis in Afghanistan, Irak en Guantanamo Bay.” Andere critici noemden hem een „oorlogsmisdadiger”.

In tegenstelling tot de eveneens zeer invloedrijke defensieminister Robert McNamara, die het Pentagon in de jaren zestig leidde tijdens de Vietnam-oorlog en decennia later berouw toonde, betuigde Rumsfeld nooit spijt van de oorlog in Irak. „Hoewel de niet-ingeslagen weg er altijd beter uitziet, zou de koude realiteit van een Hussein-regime in Bagdad zeer waarschijnlijk een Midden-Oosten betekenen dat veel gevaarlijker zou zijn dan het vandaag is”, schreef hij in 2011, het jaar dat de laatste Amerikaanse militairen het land verlieten. Het schandaal van Abu Ghraib schreef hij toe aan „een kleine groep gevangenisbewakers die op hol zijn geslagen bij afwezigheid van adequaat toezicht.”