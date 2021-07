Tot koopwaar gereduceerd, in een kerker gepropt

Ik heb het even opgezocht. Toen Jan van Speijk in 1831 onder het motto ‘dan liever de lucht in’ zijn sigaar in een kruitvat stak, kostte dat 25 bemanningsleden van zijn kanonneerboot en tientallen Antwerpenaren het leven. Iedereen kent het verhaal. Toen het Nederlandse slavenschip de Neptunus 46 jaar eerder explodeerde, stierven vierhonderd mensen. Toch kent bijna niemand dat verhaal. Misschien omdat het leeuwendeel van de slachtoffers niet als mens, maar als handelswaar stond geregistreerd.

Woensdagavond werd het verhaal van de Neptunus verteld in de documentaire Opstand op de Neptunus (NTR). Presentatrice Sosha Duysker reist in de film naar Ghana om de gangen van het schip na te gaan. Eerst spreekt ze in Nederland verschillende historici, onder wie Ruud Paesie, die een boek over het schip schreef. Hij toont documenten waarin de kapitein, Cornelis Vervenne, belooft „alles te doen wat een eerlijk man verplicht is te doen” – zoals in Afrika mensen kopen en die naar Amerika brengen.

In Amsterdam bezoekt Duysker kunstenaar Rossel Chaslie die op haar verzoek portretten tekent van kapitein Vervenne, van de Amsterdamse handelaar Wesselman en van Carel Rühle, de zoon van een slavenhandelaar en een Afrikaanse vrouw, die Vervenne onderweg bijstond met zijn contacten in West-Afrika. Maar het gekke is dat er over het uiterlijk van deze mannen niets is overgeleverd. Chaslie mag het zelf verzinnen en geeft de een sterke jukbeenderen en de ander dunne lippen. Wat moeten we met deze ahistorische exercitie?

Tot koopwaar gereduceerd

En dat terwijl Opstand op de Neptunus indrukwekkende scènes bevat, allemaal geschoten als Duysker naar West-Afrika is gereisd, de regio waar haar eigen voorouders ooit gevangen werden genomen om in ketens naar Suriname te worden vervoerd. Ze bezoekt een plek die ooit een slavenmarkt was en nu een desolaat ogend openluchtmuseum is. ‘Last bath’ staat er op een bordje bij de rivier. „You are going to be sold, so you must look good”, zegt de gids. Na het wassen werden de net tot slaaf gemaakten ingesmeerd met olie, na verkoop werden ze gebrandmerkt. „Mijn voorouders zijn hier misschien ook wel geweest”, zegt Duysker bedeesd en ze steekt even haar handen in het water.

Daarna bezoekt ze een fort, waar de tot koopwaar gereduceerde mensen in een kerker werden gepropt, in afwachting van hun afvaart. Per duizend. Dat duurde vaak een maand of drie. Beneden zaten de mannen aan elkaar geketend. „Als ik bloed, als ik overgeef, als ik moet poepen, dan doe ik dat op jou”, zegt Kwesie Essel Blankson, die Duysker rondleidt. Hij spreekt haar toe als zij aarzelt bij de ingang van de kerker: „Je binnenste walgt, maar je móet naar binnen.”

Je kunt in die paar minuten een heel scala aan emoties van het gezicht van Duysker scheppen: woede, walging, verbijstering, strijdbaarheid, verslagenheid, machteloosheid en verdriet – het is een film op zich. Een zwijgende film over de historische sensatie van een vrouw die plotseling midden in de geschiedenis staat en direct contact voelt met de misdaad waarvan haar voorouders slachtoffer waren.

Mensenvracht

Hoe het met het slavenschip afliep? De Neptunus bleek een wrakke boot die niet opschoot, varend langs de Afrikaanse kust. Vervenne liet de slaven sterven aan scheurbuik ondanks al het eten dat aan wal beschikbaar was. Het leidde tot een opstand aan boord voor de kust van Guinea. Andere schepen verzamelden zich om te kijken of er iets van de mensenvracht buitgemaakt kon worden.

In die situatie moet een van de gevangenen, die zich toegang had verschaft tot de vaten buskruit aan boord, hebben gedacht dat hij dan liever de lucht in ging.