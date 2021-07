Toneeljury nomineert royaal: 22 acteurs en actrices maken kans op Toneelprijs

22 acteurs en actrices zijn genomineerd voor de hoogste acteerprijzen, de VSCD Toneelprijzen. Dat recordaantal heeft de Toneeljury donderdag bekendgemaakt.

Na het vorig jaar vanwege corona in maart afgesloten theaterseizoen, deed de Toneeljury zes nominaties, waaronder vier acteurs tegelijk voor één rol. Uit het afgelopen seizoen, waarin er nauwelijks theater te zien was, deed de jury een buitensporig royale greep: er kwamen maar liefst dertien nominaties bij.

Meest opvallend: niet eerder maakten er zo veel acteurs van kleur kans op de hoogste toneelprijzen. De snel wijzigende verhoudingen in het theaterveld komen hiermee ook tot uitdrukking op het prestigieuze prijzengala van de sector. Dat gala, waarbij de prijzen worden uitgereikt, vindt plaats op 11 september op het Theaterfestival (2 t/m 12/9).

Theo d’Or

Ook opmerkelijk is dat twee actrices die een rol om de beurt speelden (een preventieve aanpak voor het geval er een corona zou krijgen) allebei zijn genomineerd voor de Theo d’Or. Jade Olieberg („sprankelend spel maar ook met onverwacht rigide schakels in haar emoties”, schrijft de jury) en Charlie Chan Dagelet („spannend, grillig spel”) speelden allebei de hoofdrol in Laura H. van Toneelgroep Oostpool.

Ook Marie Louise Stheins, die de acteerprijs al eens won in het jaar 2000, kreeg een nominatie voor een hoofdrol bij Toneelgroep Oostpool, in Skylight („knap en degelijk acteerwerk”). Naomi Velissariou kreeg een nominatie voor het derde deel van haar Permanent Destruction-trilogie, Pain Against Fear („Naomi Velissariou laat zien dat er achter haar boosheid ook zachtheid en kwetsbaarheid zit.”)

Vorig jaar werd Lotte Dunselman (in 2017 winnares van de Colombina voor beste bijrol) al genomineerd voor haar rol in De Poolse bruid bij het Noord Nederlands Toneel en tgECHO, zodat er maar liefst vijf actrices wedijveren om de Theo d’Or.

Genomineerde Theo d’Or: Charlie Chan Dagelet in Laura H.

Foto Bas de Brouwer Genomineerde Theo d’Or: Naomi Velissariou in Pain against fear

Foto Ben Houdijk Genomineerde Theo d’Or: Marie Louise Stheins in Skylight.

Foto Sanne Peper Genomineerde Theo d’Or: Lotte Dunselman in De Poolse Bruid.

Foto Polle B. Willemsen Charlie Chan Dagelet, Naomi Velissariou, Marie Louise Sthein en Lotte Dunselman.

Foto’s Bas de Brouwer, Ben Houdijk, Sanne Peper en Polle B. Willemsen

Louis d’Or

Emmanuel Ohene Boafo. Foto Koen Veldman

Bij de mannen valt op dat er twee acteurs uit het monologenweekend van Het Nationaal Theater zijn uitverkoren om mogelijk de Louis d’Or te krijgen. Emmanuel Ohene Boafo voor zijn rol in Sea Wall en Bram Coopmans voor zijn rol in Tom Pain.

Boafo, door de jury geroemd om zijn „open, liefdevolle spel”, speelde in het Engels. Een nominatie bij spelen in het Engels is een noviteit in de geschiedenis van de Toneelprijzen. Van Coopmans zegt de jury dat hij „de ruimte vult met een bewust ongemak”.

Ook bij de mannen een nominatie voor een eerdere winnaar (tweevoudig zelfs, 2008 en 2016): Hans Kesting, voor zijn rol in Wie heeft mijn vader vermoord van Internationaal Theater Amsterdam & deSingel Antwerpen. „Met zijn kristalheldere spel en zijn onnavolgbare transformaties, toont Hans Kesting zich een van de meest toonaangevende acteurs van dit moment”, schrijft de jury.

De drie nieuwe nominaties komen bij de verrassende keuze vorig jaar van vier acteurs voor één rol, vanwege hun „onvoorwaardelijke onderlinge overgave”: Victor IJdens, Jesse Mensah, Felix Schellekens en Romijn Scholten voor hun rol in bij Toneelschuur Producties. Ook René van ’t Hof („beheerste vertolking”) was reeds genomineerd voor zijn rol in Eindspel bij Theater Rotterdam. Acht acteurs maken nu kans op een Louis d’Or.

Genomineerde Louis d’Or: Felix Schellekens in Weg met Eddy Bellegueule.

Foto Sanne Peper Genomineerde Louis d’Or: Victor IJdens in Weg met Eddy Bellegueule.

Foto Sanne Peper Genomineerde Louis d’Or: Jesse Mensah in Weg met Eddy Bellegueule.

Foto Sanne Peper Genomineerde Louis d’Or: Romijn Scholten in Weg met Eddy Bellegueule.

Foto Sanne Peper Felix Schellekens, Victor IJdens, Jesse Mensah en Romijn Scholten in Weg met Eddy Bellegueule.

Foto’s Sanne Peper

Colombina

Bij de vrouwelijke bijrol (de Colombina) is er een nominatie voor Musia Mwankumi voor haar rol in De zaak Shell van Anoek Nuyens & Rebekka de Wit, Frascati Producties en De Nwe Tijd, geprezen omdat ze „de wanhoop invoelbaar maakt”.

Dionne Verwey is genomineerd voor haar rol in De Gliphoeve van Orkater en Bijlmerparktheater. De jury prijst haar „gedrevenheid, overgave en spelplezier”. Dit is om een andere reden een onnavolgbare zet van de jury: deze voorstelling was slechts enkele malen te zien en moet nog officieel in première gaan. Vorig jaar was al Sanne Samina Hanssen genomineerd („trefzekere vertolking”) voor haar rol in Angels in America bij Olympique Dramatique en het Toneelhuis.

Arlecchino

Bij de mannelijke bijrollen (de Arlecchino) was er een nominatie voor Daniël Kolf voor zijn rol in Quake van Theater Utrecht en DOX: een „opvallend veelzijdig acteur met een scala aan spelregisters”. Eveneens genomineerd is Maarten Heijmans, in 2017 al winnaar van een Arlecchino, voor zijn rol in Flight 49 van Internationaal Theater Amsterdam & deSingel Antwerpen. Hetzelfde geldt voor Jaap Spijkers („vervaarlijk meerduidig”) voor zijn rol in het eerder genoemde De zaak Shell.

Vorig jaar waren er al nominaties voor Lukas Smolders („een acteur die het publiek verrast en meeneemt”) voor zijn rol in Angels in America en voor Louis van der Waal („een uiterst kwetsbare speler” en „fascinerend om naar te kijken”) voor zijn rol in Rijgen bij NT Gent.

