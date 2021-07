De Nederlandse sporters die kozen voor het hakenkruis

Waar ben ik nu terecht gekomen, denkt bokser Jan Olij. Op 1 juli 1941 noteert hij in zijn dagboek over zijn eerste gevechtsdag als SS’er aan het Oostfront:

‘Dan komen wij in het bezit van 30 lijkplunderaars, Joden. Allen worden vijf na vijf neergeschoten, na hun eigen graven gemaakt te hebben. Ik ben doodsmisselijk van deze knallerij. Het is geen alledaags werk mensen neerschieten.’

Waar ben ik nu terecht gekomen? Dat denkt waarschijnlijk ook verslaggever A. Schuller tot Peursum van De Telegraaf als hij in 1944 verslag doet aan het Oostfront. De Telegraaf is op dat moment ‘gelijkgeschakeld’, dus de journalist moet op zoek naar goed nieuws voor de nazi’s op een moment dat die er beroerd voor staan. Maar Schuller tot Peursum heeft geluk. In een veldhospitaal ziet hij een ‘lange, slanke Hauptsturmführer’ en arts die hij herkent als Gejus van der Meulen. Dé Gejus van der Meulen, die in de jaren dertig 54 keer het doel van het Nederlands elftal verdedigde. De Telegraaf-journalist schrijft een gloedvol verslag onder de kop ‘Doelwachter voor Europa’.

Bokser Olij en voetballer Van der Meulen zijn enkele van de bekende sporters die geportretteerd worden in Langs de lijn, het nieuwe boek van historicus Paul van de Water. Vorig jaar verscheen van hem In dienst van de nazi’s, waarin hij zich afvroeg wat mensen ertoe bracht te collaboreren met de nazi’s en in hun naam gruweldaden te begaan. Deze keer is zijn vraag specifieker: wat bracht mensen ertoe te sporten ‘onder het hakenkruis’? De methode is hetzelfde: Paul van de Water beschrijft de levensloop van een aantal mensen, vertelt waarom ze ‘fout’ waren en vraagt zich vervolgens af wat de gemene deler is.

Fitte nazi-soldaten

De vraag maakt nieuwsgierig, niet in de laatste plaats omdat sport een belangrijke plaats innam in de nazi-ideologie. In Mein Kampf (1925) schreef Adolf Hitler al dat jonge mensen ieder dag tweemaal moesten sporten. Gezonde, fitte mensen maakten goede soldaten. En: sport was een belangrijk propagandamiddel, zoals de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn bewezen.

Bij ‘Berlijn’ gaan de gedachten natuurlijk naar Jesse Owens, de zwarte atleet die namens de VS in 1936 vier gouden medailles won. Minder bekend is dat een Nederlander op de 100 en 200 meter achter hem het brons bemachtigde: Tinus Osendarp. In De Telegraaf (toen nog niet gelijkgeschakeld) werd hij geroemd als ‘de snelste blanke sprinter’ en ‘de kampioen van het blanke ras’.

Osendarp moest aanvankelijk niets hebben van het nationaal-socialisme, ook al was zijn vader lid van de NSB. Maar tijdens de bezetting realiseerde hij zich wel dat het goed was voor zijn carrière bij de politie als hij ook lid werd van de NSB en later van de Germaanse SS. Het ging van kwaad tot erger.

Osendarp kreeg een baan aangeboden bij de Sicherheitspolizei. Daar was hij betrokken bij huiszoekingen, arrestaties en geweldsdelichten. Tegen het einde van de oorlog belandde hij in Den Haag bij het ‘Commando Leemhuis’, dat als taak had tegenstanders van de nazi’s met alle mogelijk middelen uit te schakelen. Een verzetsstrijder die in 1944 aanvankelijk aan de mannen van het Commando wist te ontsnappen was kansloos toen Osendarp hem achterna sprintte. Hij schoot de man in zijn rug.

Osendarp speelde geen rol in de propaganda van de nazi’s, anders dan wielrenner Cor Wals. Wals was een succesvolle zesdaagse renner. Hij deed in ’36 niet mee aan de Spelen omdat hij geen amateur was. Na de Duitse inval bleef hij wedstrijden rijden, in Nederland, België, Duitsland, ook wedstrijden om het nationaalsocialisme te promoten. In juli 1941 deed hij mee aan een wedstrijd in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waarna hij zich Nederlands kampioen mocht noemen. Hij verscheen aan de start met een shirt met SS-tekens. Wals was in 1940 al toegetreden tot de Nederlandse SS, ook hij zou naar het Oostfront gaan.

Moeilijke jeugd

Volgens Paul van de Water was Wals geen bevlogen nationaal-socialist. En dat geldt voor vrijwel alle van de geportretteerde sporters. Carrièreperspectieven en ambitie – de mogelijkheid om te kunnen blijven trainen en spelen – lijken belangrijke motieven te zijn geweest om de zijde van de Duitsers te kiezen. Na de oorlog zei Cor Wals in een interview: ‘Ik heb nooit gedacht: ze gebruiken mijn populariteit. Daar was ik veel te stom voor. Na de oorlog in het interneringskamp ben ik pas gaan denken, als vent van over de veertig.’

Er worden iets te veel zijpaden bewandeld in Langs de lijn. Zo besteedt Van de Water ook ruim aandacht aan Joodse sporters. Aardig om te lezen, maar weinig relevant voor zijn hoofdvraag. Naast Nederlandse sporters portretteert hij ook Belgen (of eigenlijk alleen Vlamingen). Waarom? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar de verhalen zijn het lezen waard, net als in zijn vorige boek geeft Van de Water ‘het kwaad’ een menselijk gezicht. Veel van de collaborateurs in dat boek hadden een moeilijke jeugd en kwamen uit een zwak sociaal-economisch milieu.

Uit Langs de lijn blijkt dat ook foute sporters uit achtergestelde milieus kwamen, en weinig opleiding hadden, maar dat dit zeker geen regel was. Zie het verhaal van doelman Gejus van der Meulen, die geneeskunde studeerde. Wel had ook hij reden om teleurgesteld te zijn in het leven. ‘Door collega-artsen werd hij niet serieus genomen omdat hij meer voetballer dan geneesheer was.’